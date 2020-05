Herečka Mary-Kate Olsen a multimilionár Sarkozy sa rozvádzajú: Dramatický rozchod v čase pandémie

Newyorské súdy obnovili svoju činnosť pre verejnosť v pondelok 25. mája. Po vyhlásení núdzového stavu tento rok v marci mali zatvorené pre občianskoprávne spory.

Akonáhle ale prvý deň tohto týždňa opäť sprístupnili podávanie rozvodových žiadostí, jednou z prvých žiadateliek na súde na Manhattane bola herečka Mary-Kate Olsen. Rozvádza sa s francúzskym bankárom a multimilionárom Olivierom Sarkozym. Tridsaťtriročná hviezda sa dočkala nemilého konca vzťahu s päťdesiatročným bratom exprezidenta Francúzska. Olivier ju chcel vyhodiť z ich newyorského bytu, hoci ona sa tam zdržiavala v čase karantény.

Podľa denníka New York Post v pondelok ráno manhattanský vrchný súd prijal žiadosť herečky o rozvod so Sarkozym. Manželsvo končí päť rokov po svadbe. ,,Môj manžel ukončil nájomnú zmluvu v našom newyorskom sídle bez môjho súhlasu. Táto žiadosť je núdzová, pretože môj manžel očakáva, že sa vysťahujem z bytu, ktorý je uprostred New Yorku ochromeného pandémiou COVID-19. Som vydesená, že sa ma manžel snaží vyhodiť z bytu, v ktorom sme žili, a že by mohol uspieť. Neprídem len o domov, ale hrozí mi, že prídem aj osobné veci a majetok," píše Mary-Kate v rozvodovej žalobe, v ktorej žiada o zrýchlené ukončenie manželstva.

Keď si herečka Oliviera brala, mal už dve veľké deti a jasne dával najavo, že po ďalších netúži. Americká hviezda si myslela, že sa to časom zmení. ,,Pred niekoľkými rokmi pre ňu ešte dieťa nebolo prioritou. To sa ale zmenilo. Olivier má dve odrastené deti a nechce ďalšie. Mary-Kate si myslela, že sa toto u neho zmení, ale nezmenilo... Olivier je vymetač večierkov a rád utráca. Miluje život na vysokej nohe. Mary-Kate je radšej v tichosti sama doma a robí veci, ktoré má rada. Nie je taká nadšená socializovaním sa vo veľkej spoločnosti, má rada malé skupinky s vybranými ľuďmi. Takže sa dosť odcudzili," cituje magazín People.