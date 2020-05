Vojvodkyňa Kate sa síce usmieva, realita je však iná: Toto Harrymu a Meghan nikdy neodpustí

Vojvodkyňa Kate (38) nezvláda obrovské množstvo práce, ktoré jej pribudlo po odchode Harryho (35) a Meghan (38). So svojím manželom princom Williamom (37) teraz pracujú oveľa viac ako predtým, čo vplýva aj na ich úlohu rodičov, informuje portál Daily Mail.

Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgeu si počas epidémie koronavírusu plnia svoje kráľovské povinnosti virtuálne. So svojimi deťmi princom Georgeom (6), princeznou Charlotte (5) a princom Louisom (2) sú v dobrovoľnej domácej izolácii v Norfolku. Kate však má byť podľa zdroja blízkeho rodine nahnevaná, pretože má po odchode Sussexčanov z kráľovskej rodiny priveľa práce.

„William a Catherine sa chceli aktívne zapájať do výchovy, no Sussexčania ich deti v podstate hodili cez palubu,“ povedal zdroj. Meghan a Harryho obvinil zo sebeckosti, ich rozhodnutie má hlboký dopad na život zvyšku rodiny. Kvôli tomu množstvu povinností nebudú stíhať ani odviezť ráno deti do školy. Iný priateľ vojvodkyne ponúkol ďalší náhľad do situácie v kráľovskej rodine. „Kate zúri kvôli veľkému množstvu práce. Samozrejme, že sa usmieva a vhodne oblieka, no nechce to,“ povedal.

Vzťahy medzi Kate a Meghan boli naštrbené už skôr. V máji 2018 sa mali nepohodnúť na nácviku svadby Meghan a Harryho. Bol horúci deň a mala sa strhnúť debata o tom, či majú mať družičky silonky. Kate bola za, chcela dodržať protokol. Meghan nesúhlasila. Neskôr sa mali vojvodkyne pohádať, pretože Meghan sa zle správala ku Kateiným zamestnancom.