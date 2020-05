Otváranie hraníc na spadnutie: Kedy budeme cestovať k susedom

Oddnes môžu Slováci vycestovať do všetkých okolitých štátov s výnimkou našich východných susedov.

Do Česka, Maďarska a Poľska platia časové obmedzenia, pri návšteve Rakúska je potrebné sa preukázať aj negatívnym testom. Ďalšie uvoľňovanie cestovných obmedzení sa očakáva v polovici júna. Oddnes vláda umožní slovenským občanom vycestovať do okolitých krajín s výnimkou Ukrajiny na otočku na dobu 48 hodín. Pôvodný časový limit sa rozšíril z 24 hodín a do susedného Česka sa bude dať dokonca ísť bez potreby doložiť negatívny test na koronavírus či absolvovať povinnú karanténu.

Rovnaké pravidlá budú platiť aj opačne, na čom sa v pondelok dohodli premiéri oboch krajín. „Práve som dotelefonoval s Andrejom Babišom. A výsledok dohody je, že od stredy pustí Česko na svoje územie našich občanov do 48 hodín bez testu a karantény a Slovensko pustí na svoje územie občanov Česka do 48 hodín bez testu a karantény,“ uviedol Matovič na sociálnej sieti.

V utorok sa k tejto iniciatíve pridalo aj Maďarsko. „Umožní pre občanov Slovenska a ľudí, ktorí majú na Slovensku pobyt, vstup na územie Maďarska do 48 hodín bez testu a karantény... To isté platí, samozrejme, aj naopak,“ dodal Matovič.

Otvorenejšie hranice sa dajú očakávať od polovice júna. Rakúsko, Česko a Maďarsko plánujú otvoriť svoje hranice so susednými štátmi vrátane Slovenska k 15. júnu. „Postoj Slovenska však bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v uvedených krajinách, ale aj od vývoja v tých krajinách, s ktorými si naši susedia otvoria hranice,“ vyhlásil minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý požiadal svojho rezortného partnera aj z Rakúska, aby do krajiny mohli cestovať slovenskí občania bez negatívneho testu na ochorenie COVID-19. Do Poľska môžu vstúpiť všetci občania krajín EÚ za účelom tranzitu cez ich územie v čase kratšom ako 12 hodín do miesta ich pobytu.