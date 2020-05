Najsmutnejšie narodeniny Anety Pariškovej: Po 17 dňoch opäť v nemocnici

Pokračuje v náročnej liečbe! Obľúbená moderátorka Aneta Parišková (47) už niekoľko týždňov statočne bojuje so zákernou rakovinou, ktorá jej obrátila život naruby.

Sympatická jojkárka, ktorá má za sebou prvé kolo chemoterapie, túto drastickú, no potrebnú procedúru musí podstupovať znovu. Včera skoro ráno Anetu Nový Čas zastihol pred Národným onkologickým ústavom, kde nedávno začala svoj náročný, vyčerpávajúci boj s Non-Hodgkinovým lymfómom, ktorý sa jej usadil pod hrudnou kosťou. Sprevádzal ju manžel Miroslav, ktorý je milovanej manželke oporou od samého začiatku.

Aneta všetkým vyrazila dych, keď začiatkom mája na sociálnej sieti oznámila, že začala boj s rakovinou. Moderátorka si s obrovským šokom od lekárov vypočula diagnózu - Non-Hodgkinov lymfóm, ktorý sa jej usadil pod hrudnou kosťou. Obľúbená tvár Jojky sa pustila do boja so silným súperom, ktorý jej v živote narobil poriadnu spúšť. Dva týždne od začiatku chemoterapie jej začali vypadávať celé chumáče vlasov, a tak sa rozhodla vzdať svojej dlhej blond hrivy. Ako prezradila, prvé kolo chemoterapie ukončila 9. mája.

„Pred tým ďalším ma dnes pustili domov,“ napísala vtedy na sociálnej sieti Aneta. Po sedemnástich dňoch, ktoré strávila doma s milovanými synmi a manželom, včera musela cestu do Národného onkologického ústavu merať opäť. Vybrala sa tam skoro ráno, pričom ju sprevádzal manžel Miroslav. Moderátorka bola nenápadne športovo oblečená, s rúškom na tvári a šiltovkou na hlave. V rukách niesla veľkú termosku, ktorá ju nepochybne počas studeného rána zahriala. Anetu manžel vysadil pred nemocnicou, kde už pokračovala sama. Cez plece mala prevesenú veľkú tašku a na chrbte ruksak, je teda možné, že si ju v nemocnici opäť nechali.

Narodeniny bez oslavy

Pritom práve včerajšok bol pre Pariškovú výnimočný, nakoľko mala narodeniny. Hoci by nepochybne tento deň najradšej strávila so svojimi najbližšími, o oslave s ohľadom na okolnosti, pochopiteľne, nemohlo byť ani reči. Rodina je však pre ňu tým najkrajším darčekom a najsilnejším liekom. „Ospravedlňujem sa všetkým pacientom v NOÚ za dnešný hluk. Pod balkón nemocnice mi dnes nabehla celá moja divoká, hlučná, milovaná banda. Aj s ďalekohľadom a vyznaniami,“ napísala Aneta pred dvoma týž- dňami, keď podstupovala prvú chemoterapiu a manžel a deti ju prišli rozveseliť pod oknami.

„Zvláda to veľmi dobre, aj keď, samozrejme, má svoje ťažké chvíľky,“ povedal pre jojkársky Topstar minulý týždeň Miroslav, ktorý priletel z Ameriky a ochotne dohliada na Anetiných synov Daniela (12), Gabriela (8) a Nathana (7). „Starajú sa tiež o mamku, robia jej masáže, spolu to zvládame,“ dodal Anetin manžel s tým, že moderátorka sa chce vrátiť do práce hneď, ako to bude čo i len trochu možné.