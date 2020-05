Futbalisti Banskej Bystrice neskrývajú sklamanie: Zakazujú nám hrať!

Vojna v slovenskom futbale! Reštart Fortuna ligy iba s piatimi kolami nadstavby i návrh na dohratie ročníka bez zostupujúceho a postupujúceho rozčertil kluby v oboch súťažiach.

Slovan, Žilina a Trnava boli za pokračovanie sezóny v štandardnom desaťzápasovom formáte. Najúspešnejšie slovenské kluby však konkurencia totálne prevalcovala. Jej vypočítavosť zasiahla aj druholigistov, pre ktorých to prakticky znamená koniec ročníka.

V druhej lige ostáva do konca 12 kôl. Je zrejmé, že obe súťaže sa dali termínovo zladiť len pri kompletnom programe Fortuna ligy s desiatimi kolami. O osude druhej ligy rozhodne dnes komisia pre jej riadenie. „Existuje malá nádej, že si to niektorí ľudia rozmyslia. Inak sa staneme asi jedinou krajinou, ktorá bude mať víťaza ligy a žiadneho zostupujúceho či postupujúceho,“ povedal pre Nový Čas tréner Banskej Bystrice Stanislav Varga.

Dukla je na čele súťaže s trojbodovým náskokom pred Dubnicou, tretia Skalica stráca na ňu šesť bodov. Futbalisti spod Urpína sú veľkým favoritom na postup. Aj preto sa ich rozhodnutie väčšiny prvoligových klubov dotklo. „Nechápem, prečo súhlasili s tým, že budú hrať päť zápasov, keď chcú teraz proti nám absolvovať prípravné duely. Máme ligu na to, aby sa hrali prípravné alebo majstrovské zápasy? Je to dehonestácia futbalu.“

Banská Bystrica už naznačila v klubovom stanovisku, že zvažuje právne kroky z dôvodu náhrady škody, ktorá jej vznikla po tom, čo klub i sponzori investovali do tejto sezóny už dosť peňazí. „Hráči to rozoberajú. Sú z toho smutní. Skoro tri mesiace trénovali individuálne. Prišli namakaní, a teraz majú predčasne skončiť? Každý z nich sa tešil, že si opäť zahrá a iní im to rušia. Prakticky nám zakazujú vykonávať to, čo chceme,“ tvrdí Varga.

Frustráciu neskrývajú ani v Dubnici, Skalici, Poprade či Podbrezovej. Aj tieto kluby mohli ešte v dohrávke zabojovať o prvenstvo a priamu cestu do najvyššej súťaže. „Chválime sa nízkymi číslami nakazenosti. Môj asistent Štefan Rusnák povedal, že keby mali také v Nemecku, tak hrajú s divákmi. Okolité krajiny rozbiehajú súťaže. Musia sa z nás smiať, že budeme mať víťaza ligy a žiadneho zostupujúceho. Naozaj budeme osem mesiacov iba trénovať a hrať prípravné zápasy?,“ položil si rečnícku otázku Varga.

V Maďarsku druhú ligu nedohrajú, no prvé dva tímy postúpia. V Česku sa druhá liga rozbehla. Ak by ju predčasne ukončili, líder by tiež postúpil.

V stredu rozhodnú o osude II. ligy

Únia ligových klubov (ÚLK) rozhodla o reštarte Fortuna ligy v skrátenom formáte. Prakticky to znamená koniec II. ligy, o čom bude v stredu rozhodovať komisia pre jej riadenie. ÚLK poslala Výkonnému výboru (VV) zväzu odporučenie, aby z ligy nik nezostúpil a aby sa nehrala ani baráž o postup. Druhá liga stojí do 31. mája. Komisia pre jej riadenie podá VV návrh na uzavretie ročníka.

Včera predčasne ukončili súťaže Bratislavského futbalového zväzu. Výsledky ostávajú v platnosti, tabuľky sú schválené v tej podobe, v akej boli pred prerušením.