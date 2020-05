Rozvracia Ronaldova matka jeho vzťah s Georginou? Vymazala si ju z priateľov, tu je dôvod

Je všeobecne známe, že matka Cristiana Ronalda (35), Dolores Aveiro môže za rozpad vzťahu medzi CR7 a ruskou modelkou Irinou Shaykovou.

To po samotnom rozchode priznala aj modelka. Ronaldo totiž často nedá na svoju matku dopustiť. Odvolával sa na to, že sa Dolores musela často obetovať, aby mal malý Cristiano so súrodencami vôbec nejaké jedlo.



Po novom však rozruchu vzbudil krok Ronaldovej matky voči jeho súčasnej priateľke, Georgine Rodriguezovej. Tá si ju vymazala na Instagrame. Ronaldo s Georginou si pochopiteľne žiadali vysvetlenie, prečo tak urobila.



Na internete sa začalo špekulovať o ďalšom rozpade Ronaldovho vzťahu vďaka jeho matke. Tá však všetko uviedla na pravú mieru.povedala Dolores na svoju obranu.Pre zatiaľ to vyzerá, že oheň na streche v Ronaldovej rodine nehrozí.