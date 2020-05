Nečakaná podmienka obnovenia súťaže: Zápasy NHL s rúškom na tvári?

Hokejisti v NHL by v prípade obnovenia sezóny mali nosiť ochranné masky na tvári.

Na sociálnej sieti Twitter o tom informoval Pierre Lebrun zo zámorskej televíznej stanice TSN. Podľa zdroja však hráči nebudú mať povinnosť nosiť masky počas tréningov.

Sezónu v NHL pozastavili pre pandémiu koronavírusu v marci. Hráčska asociácia NHLPA schválila cez víkend formát súťaže v prípade jej obnovenia. Návrh počíta s 24 účastníkmi play off, pričom všetky zápasy by sa hrali bez divákov. Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii by na základe percentuálneho bodového zisku postúpili priamo do 2. kola vyraďovačky. V 1. kole play off by štartovali tímy z 5. až 12. miesta, série by sa hrali na tri víťazné zápasy. Od 2. kola by sa hralo klasicky na štyri víťazné duely.

NHL momentálne pripravuje druhú fázu návratu k zápasom, počas nej by sa mohli vrátiť tímy do arén k obmedzeným tréningom. Spustiť by ju chceli začiatkom júna, no presný dátum zatiaľ nezverejnili. Podľa plánu by mohli ísť do tréningových centier len šiesti hráči naraz a ešte nebude dovolená prítomnosť trénerov na ľade. Trénovať sa bude len bezkontaktne a hráči budú musieť udržiavať odstup a používať masky na tvár pri vstupe a odchode z priestorov. Tretia fáza už zahŕňa spoločné tréningové kempy tímov a záverečná návrat k zápasom. Informovala o tom agentúra AP.