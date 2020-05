Nečakaná smrť mladého futbalistu († 21): Bývalý hráč AS Rím skonal po infarkte

V nedeľu večer zomrel kamerunský futbalista Joseph Bouasse Perfection († 21). Informoval o tom jeho bývalý klub AS Rím na sociálnej sieti.

Záložník, ktorý pôsobil v akadémii AS Rím od roku 2016 utrpel podľa portálu independent.co.uk infarkt. Bouasse podľa thesun.co.uk pricestoval v minulosti do Talianska spolu so 16 detskými utečencami z Kamerunu a hľadal nový život v Európe.

Okrem pôsobenia v akadémii Rimanov skúšal šťastie aj v nižších talianskych súťažiach, v roku 2020 podpísal kontrakt s druholigovým rumunským mužstvom Universitatea Cluj.

"Myšlienky každého v AS Rím sú s jeho najbližšími," napísal klub v stanovisku. „Hrozné správy - som z toho veľmi smutný. Odpočívaj v pokoji, brat môj. Mladý talent odišiel príliš skoro. Úprimnú ústrasť celej rodine," dodal súčasný hráč FC Chelsea Antonio Rudiger, ktorý v klubovej akadémii pôsobil spoločne s Josephom.