Už cez 1300 repatriantov využíva eKaranténu: Sprístupnili ju na ďalších 9 hraničných priechodoch

Do pondelka 15. hodiny prešlo do systému inteligentnej domácej karantény 1 302 ľudí, z čoho bolo už reálne na mieste vykonávania domácej karantény 1 058 ľudí.

Informoval o tom v pondelok po rokovaní konzília odborníkov predseda vlády Igor Matovič. Zo štátnej karantény bolo pritom do domácej inteligentnej karantény prepustených 740 repatriantov, priamo z hraníc po nainštalovaní aplikácie do systému domácej karantény prešlo 562 ľudí.

"Ak pôjdeme takýmto tempom, tak niekedy zajtra doobeda (v utorok 26. mája, pozn. red.) sa nám možno vyrovná počet ľudí v domácej a štátnej karanténe. A ak pôjdeme takýmto tempom, tak do konca týždňa by sme možno nemuseli mať nikoho v štátnej karanténe a všetci by už mohli byť iba v domácej," povedal na margo týchto počtov premiér.

Ako doplnil člen permanentného krízového štábu pre oblasť IT Ján Bučkuliak, až 96 % ľudí, ktorí doteraz chceli eKaranténu využiť, ju aj využiť mohli. Len zvyšné 4 % mali nejaký problém so svojím zariadením so systémom Android a museli ísť do štátnej karantény. V ich prípadoch išlo podľa Bučkuliaka o bežné užívateľské problémy, ako staré a nevyhovujúce verzie operačného systému v mobiloch, či problémy s kvalitou fotografie pre potvrdenie biometrie.

Bučkuliak zároveň potvrdil, že štát stále čaká na schválenie aplikácie spoločnosťou Apple. "Status zostal nezmenený, stále čakáme na vyjadrenie. Žiaden zásadný problém, o ktorom by som vedel, že by rozporovali kód aplikácie, alebo niečo podobné, tam ale nie je," uviedol. Spoločnosť Google aplikáciu pre operačný systém Android schválila v nedeľu dopoludnia.

Ministerstvo vnútra na sociálnej sieti informovalo o tom, že eKaranténa je prístupná na ďalších deviatich hraničných priechodoch. Celkovo ju spustili na týchto priechodoch: Petržalka – Berg, Jarovce - Kittsee, Čunovo - Rajka, Šahy – Parassapusta, Milhost – Tornyosnémeti, Vyšný Komárnik – Barwinek, Trstená – Chyžné, Drietoma - Starý Hrozenkov, Brodske - Břeclav , Svrčinovec - Mosty u Jablunkova, Makov - Bíla Bumbálkava a Vyšné Nemecké.