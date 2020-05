Pre koronabojovníkov vyzbierali peniaze: Pomáhala aj olympijská medailistka

Viac ako 1 400 ľudí sa počas prvých troch týždňov zapojilo do charitatívneho podujatia Vybehaj s nami pomoc pre vojakov, hasičov a policajtov, ktorí bojujú proti koronakríze.

Organizátorov potešil najmä fakt, že sa ľudia dobrovoľne rozhodli prispieť viac, ako bolo minimálne štartovné. Namiesto základných troch eur ľudia prispievali v priemere sumou o niečo prevyšujúcou päť eur.

„Sme milo prekvapení, koľko ľudí sa zatiaľ stotožnilo s myšlienkou akcie, podporilo ju svojím behom a prispelo tak na obedy pre vojakov, hasičov a policajtov,“ povedal Martin Kováč, predseda predstavenstva spoločnosti PORFIX – pórobetón, a. s., a predseda správnej rady Nadácie PORFIX, ktorá akciu organizuje. „Z výsledkov vidieť, že súťaž má okrem charitatívneho aj športový rozmer, ľudia sa snažia dosahovať čo najlepšie časy,“ dodal Peter Pukalovič, riaditeľ spoločnosti BE COOL.

Minulotýždňový beh okorenil súboj ambasádora podujatia, moderátora Tomáša Tomaggia Kadleca, s hokejovým vicemajstrom sveta z Helsínk 2012 Michelom Miklíkom. Ako férovo Tomaggio priznal: „Padol som ako lokša!“ Michel Miklík zabehol výborný čas 45:29 a z celého projektu mal úprimnú radosť. „Výzva splnená, osobáky zabehnuté a ešte sme aj vybehali pomoc, super pocit,“ tešil sa Miklík. Do projektu sa druhýkrát zapojila aj bronzová medailistka z OH v Londýne 2012 a členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková. „Zvyčajne je úlohou polície pomáhať a chrániť nás, no teraz máme jedinečnú šancu pomôcť my policajtom,“ uzavrela Barteková.

O čo ide?

Séria štyroch charitatívnych behov je rozdelená na celý máj. Každý z behov je symbolicky venovaný určitej časti silových zložiek. Výťažok zo symbolického štartovného bude venovaný na zabezpečenie obedov zadarmo pre vojakov, policajtov či hasičov.

Program charitatívneho behu

I. diel Beháme pre vojakov – 4. 5. - 10. 5. 2020 – 7 km, vyzbieralo sa 2479 eur

II. diel Beháme pre hasičov – 11. 5. - 17. 5. 2020 – 10 km, vyzbieralo sa 1915 eur

III. diel Beháme pre policajtov – 18. 5. - 24. 5. 2020 – 12 km, vyzbieralo sa 1687 eur

IV. diel Beháme pre zdravotníkov – 25. 5. - 31. 5. 2020 – 5 km, zbierka stále trvá.