Dukla cíti obrovskú krivdu: Dehonestovali našu 10-mesačnú snahu

Vedenie MFK Dukla Banská Bystrica sa cíti mimoriadne dotknuté a podvedené z rozhodnutia Únie ligových klubov (ÚLK), na základe ktorého žiadny klub z Fortuna ligy v ročníku 2019/2020 nevypadne.

Tým pádom, nikto z druhej ligy nepostúpi. Uvádza sa to v kritickom stanovisku Banskobystričanov, ktorým patrila v tabuľke druhej najvyššej súťaže líderská pozícia v čase, keď sa v marci prerušili futbalové súťaže na Slovensku z dôvodu pandémie nového koronavírusu.

"Vypočítavosť zachraňujúcich sa klubov v prvej lige prekonala všetky konferenciou schválené normy, súťažný poriadok a športovú etiku. Vyše 10-mesačná úctyhodná snaha našich funkcionárov a hráčov bola dehonestovaná na pôde Únie ligových klubov, kde kluby svojim rozhodnutím zásadne zasiahli do diania druhej ligy, s ktorou činnosť ÚLK nesúvisí ani okrajovo," uvádza sa vo vyhlásení MFK Dukla Banská Bystrica, ktoré priniesol oficiálny portál tohto klubu.

"Vysoko si vážime vyjadrenie pána Ivana Kmotríka ml., ktorý sa ako jediný kriticky vyjadril k rozhodnutiu ÚLK s ohľadom na druhú ligu a snahou nášho klubu zabojovať o postup do Fortuna ligy. Treba pripomenúť, že klub ŠK Slovan Bratislava, ktorý pán Kmotrík zastupuje, je najmenej negatívne dotknutý týmto rozhodnutím. Práve tu však vidno, komu záleží na futbale a komu na osobnom prospechu,"pokračuje MFK Dukla na svojom webe.

Banskobystrickí funkcionári prízvukujú, že zatiaľ čo v situáciách, keď je v záujme klubov I. ligy presadiť akékoľvek zmeny na konferenciách SFZ, tieto kluby neváhajú kontaktovať zástupcov druhej ligy a získať tak potrebnú podporu, v situácii, "keď sme pre tieto kluby len akýmsi trhacím kalendárom, nám aj takýmto rozhodnutím nezabudnú pripomenúť, že sme pre nich nepotrební účastníci nepotrebnej súťaže."

V stanovisku MFK Dukla sa ďalej uvádza, že v susednom Maďarsku najlepšie dva kluby II. ligy budú v nasledujúcom súťažnom ročníku zaradené do najvyššej súťaže. "Vedenie klubu momentálne zvažuje právne kroky iniciované z dôvodu náhrady škody, nakoľko sponzori ako aj klub investovali do prebiehajúcej sezóny nemalé finančné prostriedky, ktoré ľudia spoza stola nasmerovali rovno na skládku. Heslo, ktorým sa riadi futbal na Slovensku ´Futbal nás spája´, by nemalo byť len zdrapom použitého toaletného papiera, pretože znie po takomto rozhodnutí mimoriadne paradoxne alebo až smiešne," dodáva sa vo vyhlásení futbalistov Banskej Bystrice.