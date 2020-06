Spevák Robo Opatovský sa pred siedmimi mesiacmi rozhodol pre radikálny krok, keď vymenil luxusné bývanie v Dunajskej Lužnej za pokoj v Skalici. Rodina síce v súčasnosti býva v menšom byte, no vysnívaný domček sa im už črtá a spevák sa spoločne s manželkou Katkou postupne púšťajú do zariaďovania. A hoci spevák manželke do výberu nábytku nekafre, je jedna miestnosť, ktorú si vyhradil výlučne pre seba. Neuveríte, na čo!