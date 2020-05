Mohutný požiar v San Franciscu: Hasiči zachránili historickú loď

Obrovský požiar bolo vidno na kilometre ďaleko. Plamene zachvátili známy rybársky prístav v San Franciscu.

Oheň sa rozhorel v sobotu skoro ráno v sklade na móle 45. Bojovalo s ním vyše 130 hasičov. Pri móle kotví viacero historických lodí. Najviac ohrozená bola transportná loď SS Jeremiah O´Brien. Tá sa v júni 1944 podieľala na vylodení v Normandii. Na spojeneckej invázii sa zúčastnilo 6 939 lodí, no dodnes sa ich zachovalo len niekoľko.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Keď do sanfranciského prístavu dorazili hasiči, plamene zo skladu šľahali priamo ponad historické plavidlo, no podarilo sa im ho zachrániť. Požiar dostali pod kontrolu po 3 hodinách, no úplné uhasenie zabralo takmer celý deň. Nikto nebol zranený, no škody sú obrovské. Sklad, ktorý slúžil na spracovanie rýb, zhorel do tla. Kolaps hrozí aj mólu, na ktorom sklad stál.