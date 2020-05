Na Spiši rastie vzácny kvet z prímorských oblastí: Bez pomoci ochranárov by sivuľka neprežila!

Spiš je známy najmä historickými pamätihodnosťami, chránenými UNESCO.

Je tam však aj mnoho prírodných zvláštností. Priamo pod Spišským hradom v srdci Európy rastú vzácne prímorské kvety. Aby prežili, musia im ochranári pomáhať. Malý sivoružový kvietok sivuľka prímorská, ako už jej názov hovorí, rastie pri mori, no máme ho aj na Slovensku. Jediným miestom, kde tento malý kvietok rastie, je Sivá Brada pod Spišským hradom. Nemá ani 5 centimetrov, ale o čo je menší, o to je vzácnejší. Na svoj život potrebuje slané prímorské prostredie. Jeho veľkým nepriateľom je trstina, ktorá mu nedovoľuje rásť.

„Už niekoľko rokov tu pravidelne dvakrát do roka chodíme sivuľku pozorovať, ale hlavne chodíme kosiť a zbierať trstinu, ktorá sa tu začala rozmáhať a vytláča tento malý vzácny kvietok. Zapojili sme do toho aj vedu, aby nám ozrejmila, prečo sa trstine začalo dariť. Meriame slanosť vody, jej vodivosť, chemické zloženie a prítomnosť draslíka, fosforu a dusíka, ktoré sa tu dostávajú z okolitých polí. Okrem sivuľky tu rastie ešte jeden vzácny a jedinečný kvet hadomor. Zrejme je to tiež už jediná lokalita na Slovensku,“ povedal nám riaditeľ Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil na mieste, kde sú pôda aj voda slané. Spôsobujú to horniny, ktorými sa voda prediera na povrch, a vytvára sa tu vlastne prímorské prírodné prostredie.

Sivuľka prímorská