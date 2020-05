Hamšík si zaspomínal na veľký úspech Neapolu: Dal sľub a vlasy išli dolu

Marek Hamšík (32) už nejaký čas hráva futbal v Číne, ale občas si zaspomína na mimoriadne úspešné obdobie v talianskom klube SSC Neapol.

Pred niekoľkými dňami mal pekný dôvod. Uplynulo osem rokov od chvíle, keď vo finále Talianskeho pohára Neapol zdolal Juventus Turín 2:0 a slovenský reprezentant k tomu prispel gólom. Mal vtedy 24 rokov a v 83. min poistil náskok "Partenopei" zužitkovaním prihrávky od Gorana Pandeva.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Nikdy nezabudnem na 20. máj. V stredu to bolo osem rokov, čo sme v Ríme vo finále Talianskeho pohára zdolali Juventus 2:0.uviedol Marek Hamšík na svojej internetovej stránke marek-hamsik.sk. Neapolčania vtedy čosi vyhrali prvýkrát od čias pôsobenia slávneho Argentínčana Diega Maradonu v klube v roku 1987. Ich radosť bola o to väčšia, že zdolali hráčov "starej dámy", ktorí neprehrali 43 duelov po sebe.komentoval vtedy Hamšík.Veľké víťazstvo si vyžiadalo aj zmenu jeho výzoru. Dolu išli starostlivo pestované vlasy, až zostal s holou hlavou. "Vyhrali sme Taliansky pohár, takSkvelý úspech by som venoval najmä mojej rodinke a skvelým, fantastickým fanúšikom Neapolu," dodal pred ôsmimi rokmi hviezdny stredopoliar Neapola.

A teraz strih časom do súčasnosti. Hamšík pokračuje v príprave na novú sezónu najvyššej čínskej súťaže so svojím tímom Ta-lien I-fang. V sobotu odohrali prípravný zápas, nastúpili proti druholigistovi Šen-jen Urban FC a zvíťazili. "Vyhrali sme 4:2, na ihrisku som bol do 75. minúty. Samozrejme, duel sa hral bez divákov,“ referoval Hamšík.

V Číne sa futbalisti už vyše mesiaca pripravujú na nový ročník najvyššej súťaže, ktorá sa mala začať už v marci. Pandémia koronavírusu však bola proti. "Príprava ide podľa plánu. Cez týždeň sme trénovali, víkendy sme mali voľné.Iba trénovať je naozaj ťažké. Nech sa začne hrať," zaželal si odchovanec klubu JUPIE Podlavice.

V médiách sa najprv objavilo, že čínska liga sa začne v máji, neskôr sa termín údajne posunul na jún. Aká je pravda? "Ešte nepoznáme oficiálny začiatok súťaže. Čo sa však týka života v meste, dá sa povedať, že všetko funguje. Reštaurácie, obchodné centrá, ako aj posilňovne. Akurát kiná sú ešte zatvorené,“ dodal Marek Hamšík na svojom webe marek-hamsik.sk.