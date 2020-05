Dať dieťa v júni do školy či škôlky? Prečítajte si 5 rád skúsenej pediatričky, ktoré vám pomôžu v rozhodovaní

Zodpovednosť je v čase pandémie dôležitá, najmä keď sa začínajú uvoľňovať opatrenia. Jedným z nich je aj plánovaný návrat detí do škôl a škôlok, ktorý sa uskutoční 1.6.

Množstvo rodičov si doma lám hlavu nad tým, či svoje dieťa naspäť do kolektívu môže vrátiť bez obáv z toho, že sa tam môže nakaziť a priniesť chorobu domov. Svoj názor na Facebooku prezentovala aj detská doktorka MUDr. Katarína Vŕbová, ktorá zhrunla niekoľko rád, podľa ktorých by sa mali riadiť nerozhodní rodičia. „Mili rodičia, nakoľko sa chystá od 1.6. nástup detí do škôlky a školy a dnes ste mi viacerí volali a pýtali sa na môj názor, tak Vám predkladám takú menšiu pomôcku pri rozhodovaní sa, či dieťa do kolektívu dať,“ napísala v statuse na sociálnej sieti.

V prvom rade, ak žijete v spoločnej domácnosti so seniormi nad 65 rokov, alebo sa s nimi stretávate, alebo Vám vo voľnom čase deti opatrujú, tak si ich chránte a deti do kolektívu nedávajte. Ak žijete v spoločnej domácnosti s niekým, kto sa dlhodobo lieči na nejaké chronické ochorenie, onkologické ochorenie, poruchu imunity, pľúcne ochorenie, cukrovku atd., tak nástup dieťaťa do kolektívu tiež zvážte.



Ak dieťa výuku zvláda aj online, máte možnosť takejto komunikácie, tak asi nie je nutné aby išlo do školy.



Ak je dieťa citlivejšie, tiež porozmýšlajte, či je vhodné poslať ho do “upravených“ podmienok či už v škôlke, alebo v škole.



Ak Vaše dieťa má zdravotný problém, s ktorým je dlhodobo sledované a lieči sa, nechajte ho radšej doma.

"Ale samozrejme ak máte pocit , že už doma výučbu nezvládate , nemáte možnosť pripojenia online (čo sa týka výučby), alebo Vás donúti situácia (zamestnávateľ), že sa inak nedá, tak pošlite do kolektívu iba dieťa úplne zdravé," dodáva v závere príspevku lekárka.