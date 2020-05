Alex Song zarábal 70 000 eur mesačne, no nedokázal si nič ušetriť: Drahé autá či dovolenky, no na účte nula

Alex Song (32) bol vychádzajúcou hviezdou vtedajšieho futbalu. Jeho začiatku mali pozitívny nádych, no trpký koniec.

O Alexa Songa mali záujem popredné svetové kluby. Medzi nimi bol Arsenal či Barcelona. V oboch týchto kluboch si aj zahral.



Po prestupe do Arsenalu mal vtedajší tréner Arséne Wenger veľké plány s Alexom Songom. Tie sa však nenaplnili. Alex poberal v Arsenale, ale aj v Barcelone na tú dobu vysoký plat. A práve peniaze sa stali nástrojom, ktorým Song podľahol.



"Utrácal som veľmi veľa peňazí. Jedol som drahé jedlá, chodil som na drahé dovolenky. Počas ôsmich rokoch, ktoré som strávil v Arsenale som si na učte nedokázal našetriť ani 100 000 eur," povedal Song.



"Vtedy som si myslel, že som milionár, no pravda bola inde. Zarábal som približne 70 000 eur mesačne," dodal.



"Keď som videl, ako Thiery Henry prišiel na tréning na drahom aute, hneď som ho chcel mať aj ja. Vôbec ma nezaujímalo, koľko to bude stáť. Tým, že som bol futbalista, mal som isté výhody. K získaniu auta mi stačilo podpísať zopár papierov. A už som ho mal. Po dvoch mesiacoch som však zistil, že to nie je taká sranda a začali mi dochádzať peniaze. Auto som následne vymenil za Toyotu."



"Keď so mnou chcela uzavrieť Barcelona prestup, športový riaditeľ mi dla hneď najavo, že príliš hrať nebudem. Mne to bolo vtedy jedno, pretože som vedel, že sa zo mňa stane milionár," zakončil Song.