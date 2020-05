Dve veľké cestovky zrušili všetky zájazdy na júl a august: Klientov teraz čaká ťažké rozhodovanie

Cestovné kancelárie Exim Tours a Fischer kvôli epidémii koronavírusu zrušili všetky zájazdy plánované na tohtoročný júl a august, ktoré mali objednané u oboch spoločností rádovo desaťtisíce klientov. Kancelárie sa k tomuto kroku rozhodli počas piatka.

Slovensko medzi vyvolenými! Cyprus otvára hranice turistom, zelenú dostalo len 20 krajín

Klienti dostanú vouchery a budú sa môcť rozhodnúť, či tento rok na dovolenku, ktorú by v zahraničí zrejme sprevádzalo množstvo obmedzení, pôjdu. Napísal to v piatok server E15.cz a uviedla Česká televízia (ČT).

Obe cestovné kancelárie plánujú znovu ponúknuť zájazdy do zrejme všetkých krajín, kam to po dohode jednotlivých štátov bude možné. Pravdepodobná je tak obnovená ponuka zájazdov do Grécka či Chorvátska, píše server. Zájazdy na máj a jún zrušili Exim Tours a CK Fischer už skôr. Obe patria nemeckej skupine Rewe, ktorá dokončila nákup Fischer Group na začiatku tohto mája. "Nechceme, aby klienti, ktorí mali kúpený zájazd do krajín, kde sa situácia pravdepodobne rýchlo nezlepší, strávili celé leto čakaním, či poletia. Takto sa budú môcť slobodne rozhodnúť, či a prípadne kam tento rok chcú cestovať," povedal E15 hovorca CK Fischer Jan Bezděk.

"Klienti nebudú musieť platiť storno poplatky, dostanú voucher na zájazd v celej hodnote, ktorú zaplatili," uviedol hovorca Exim Tours Petr Kostka. Kancelárie Fischer a Exim tak zrušili všetky plánované lety s dopravcom SmartWings. "Naďalej zostáva naším kľúčovým partnerom, o situácii rokujeme," doplnil Bezděk.

Ostatné cestovné kancelárie zatiaľ zájazdy na júl a august nerušia, tvrdí podpredseda Asociácie cestovných kancelárií Jan Papež. "Ostatné kancelárie fungujú ďalej, ako sľubovali klientom," uviedol v E15.

Podľa zákona, ktorý v apríli podpísal prezident Miloš Zeman, môžu cestovné kancelárie odložiť vrátenie peňazí za zrušené zájazdy kvôli koronavírusu s plánovaným odchodom od 20. februára do 31. augusta. Namiesto nich budú klientom vydávať poukazy. Na odloženie platby by mala do 31. augusta budúceho roka platiť takzvaná ochranná doba. Klienti, ktorí do tohto dátumu poukaz nevyužijú, budú mať nárok na vrátenie uhradených záloh. Voucher môžu podľa zákona odmietnuť ľudia spadajúci do takzvaných obzvlášť zraniteľných skupín. Patria k nim seniori nad 65 rokov, zdravotne postihnutí, nezamestnaní, rodičia na materskej alebo rodičovskej dovolenke. osamelí samoživitelia a samoživiteľky, ľudia, ktorí nemôžu kvôli koronavírusu pracovať, a tiež školy v prípade školských zájazdov. Podobný zákon prijali alebo chystajú aj ďalšie európske štáty, podľa Európskej komisie ale takýto postup porušuje práva občanov.