Koronavírus zabil legendu Bieleho domu: Komorník pracoval pre 11 prezidentov

Kariéra Wilsona Roosevelta Jermana sa začala v roku 1957, počas Eisenhowerovej administratívy, a naposledy v Bielom dome slúžil Obamovcom.

Bývalý komorník z Bieleho domu, ktorý pracoval pre 11 prezidentov, zomrel vo veku 91 rokov na ochorenie COVID-19. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého si upratovača Wilsona Roosevelta Jermana všimla vtedajšia prvá dáma Jackie Kennedyová a zabezpečila jeho povýšenie na komorníka. Jermanova kariéra sa začala v roku 1957, počas Eisenhowerovej administratívy, a naposledy v Bielom dome slúžil Obamovcom.

Keď v roku 2012 odchádzal, udelil mu prezident Obama sériu plakiet, z ktorých každá reprezentovala jedného prezidenta, pre ktorého pracoval. Bývalá prvá dáma Michelle Obama sa v súvislosti s jeho úmrtím vyjadrila, že jej rodina "mala šťastie, že ho mohla poznať". Svojou láskavosťou a starostlivosťou podľa nej "prvým rodinám" pomáhal urobiť si z Bieleho domu domov.

Ako ďalší afroamerickí muži jeho generácie, dôstojne slúžil na jednej z mála pozícií, ktoré v tom čase boli pre neho k dispozícii, vyjadrila sa Koritha Mitchell z Ohio State University, ktorá je autorkou knihy From Slave Cabins to the White House. Muselo byť preto podľa nej pre neho uspokojením, ako ukončil svoju kariéru. Pracoval pre Baracka Obamu, "dôstojného prezidenta, ktorý bol tiež Afroameričan", skonštatovala s tým, že to musel vnímať ako víťazstvo.