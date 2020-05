Európania aj počas pandémie vyvetrali svoje peňaženky: Čo si najčastejšie objednávali z internetu?

Až 57 percent európskych spotrebiteľov na internete v apríli nakupovalo viac ako v mesiacoch pred núdzovým stavom.

Tiež poskytovatelia virtuálnych zážitkov, ako sú lekcie fitness, platformy pre sledovanie TV a filmov alebo internetové vzdelávacie kurzy, zaznamenali počas obmedzení rekordné počty predplatiteľov. Výdavky za virtuálne zážitky zvýšil každý tretí Európan. Vyplýva to z májového prieskumu spoločnosti Mastercard medzi 12.500 respondentmi v 15 krajinách.



Popri videohovoroch s blízkymi, ktoré absolvovalo 75 percent respondentov, bolo najpopulárnejším virtuálnym zážitkom sledovanie televízie alebo filmov v rámci online predplatného, ​​ktorému sa venovalo 58 percent Európanov. Viac ako štvrtina sa zúčastnila online cvičenia a 24 percent navštevovalo vo virtuálnom priestore múzeá či iné zaujímavé miesta. Aktuálna situácia viedla tiež k väčšej štedrosti. Za posledný mesiac viac ako štvrtina respondentov venovala prostredníctvom online prevodu peniaze na dobročinné účely. Pritom 14 percent uviedlo, že to bolo prvýkrát, čo takto prispeli.



Čas, ktorý ľudia po celej Európe trávia doma, je podľa prieskumu vnímaný ako príležitosť na získanie nových zručností. Takmer dve pätiny začali využívať online bankovníctvo, viac ako štvrtina sa učí, ako dbať o svoje zdravie a objednávať si lieky online, a takmer tretina sa s pomocou internetových kurzov učí variť. Každý desiaty človek sa podľa prieskumu učí programovať, sedem percent využíva internet k výučbe hry na hudobný nástroj, a 14 percent respondentov si dokonca našlo online kurz kaderníctva.



"Všetci sa snažíme situácii prispôsobiť a s tým pochopiteľne súvisí aj väčšie množstvo internetových nákupov. To sa týka nielen základných potrieb, ale aj virtuálnych zážitkov, od sledovania filmov po lekcie fitness. Ľudia teraz potrebujú prístup k digitálnej ekonomike viac ako kedykoľvek predtým," uviedol prezident európskeho zastúpenia Mastercard Mark Barnett. Vedľa nárastu počtu ľudí, ktorí na internete nakupujú základné potreby (o 36 percent), sa výrazne zvýšil záujem aj o ďalšie produkty, ako sú napríklad knihy, ktoré uviedlo 32 percent respondentov, prístroje na úpravu vlasov (19 percent) alebo činky a podložky na jogu (13 percent).



Nákupné správanie na internete podľa prieskumu do značnej miery kopíruje správanie v reálnom svete. Štyri pätiny tých, ktorí v kamenných obchodoch vyhľadávajú zľavové akcie, sú ochotní tráviť hodiny hľadaním najvýhodnejších ponúk aj na internete. Dve tretiny tých, ktorí si v reálnom svete tovar skôr prezerajú vo výkladoch, než nakupujú, si pravidelne vytvárajú zoznamy prianí, avšak nie vždy tovar na nich skutočne kúpia. Polovica z nakupujúcich aj na internete zostáva verná značkám z kamenných obchodov.

Veľká väčšina (87 percent) opýtaných uviedla, že si dáva pozor na to, čo a kde na internete nakupujú, a 65 percent má obavy z toho, že sa stanú obeťou internetového podvodu. V snahe o čo najvyššiu mieru bezpečnosti pri nakupovaní online sa štyri pätiny európskych spotrebiteľov obracajú radšej na im známeho predajcu, 80 percent kontroluje ohlasy predchádzajúcich zákazníkov a tretina nového alebo neznámeho predajcu pred nákupom kontaktuje.