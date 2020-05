Nezaháľal ani počas koronakrízy. Spevák Robo Opatovský sa počas karantény vrhol do práce a to nielen do tej muzikantskej, no podieľal sa aj na stavbe ich nového domu. Do toho sa podľa jeho slov budú s rodinkou sťahovať v najbližších týždňoch a tak aj leto bude prebiehať v udomácňovacom duchu. Ako však prezradil, letnej dovolenky sa ani kvôli situácii s koronavírusom nevzdajú a spevák už aj poodhalil rodinné plány.