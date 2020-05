Nič rozkošnejšie už neuvidíte: Dievčatko stratilo zub, o túto drobnosť poprosilo mamu

Sedemročné dievčatko z Holandska myslí počas pandémie koronavírusu nielen na zdravie seba a svojich blízkych, ale rovnako aj na zdravie zúbkovej víly. Vedela, že si magická bytosť v noci príde po jej vypadnutý zub, a tak poprosila svoju mamu o malú láskavosť. A naozaj malú!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako uvádza portál ETonline, dievčatko Evolette Westhouse trvalo na tom, aby jej mama ušila pre zúbkovú vílu rúško. Podľa jej slov len vtedy bude môcť vstúpiť do ich domu, aby si zobrala jej vypadnutý zub a chránila sa od nebezpečných vírusov.

Jej mama Kayla sa jej snažila vysvetliť, že zúbková víla sa nemôže nakaziť koronavírusom, avšak Evolette pohotovo reagovala. „Ako to vieš? Buďme všetci v bezpečí. Ak ho nebude potrebovať, jednoducho ho nechá tak a nechá nám odkaz,“ povedalo bystré dievčatko.

Jej mama prezradila, že Evolette má argumentov omnoho viac a súčasnú situáciu spôsobenú koronavírusom má veľmi dobre naštudovanú. Dievčatko tvrdí, že zúbková víla musí prejsť poriadny kus cesty, aby „vybrala zub spod jej vankúša“. Tvrdí, že zub mala v ústach, „kde sú všetky zárodky“ koronavírusu. A v tom sa Evolette svojej mamičky opýtala: „A čo keď príde do môjho domu, a potom pôjde do domu iného dieťaťa? Potom aj na to dieťa prenesie moje zárodky“.

Evolette v diskusiách jednoznačne vyhrala a jej mama nemala šancu. Zostávalo jej len sadnúť si za šijací stroj a vyrobiť svoje „178. rúško v poradí, avšak tentokrát pre vílu“. „A teraz môžete všetkým deťom odkázať, že zúbková víla je v bezpečí!“ zažartovala mama Kayla.

Evolette sa rozhodla víle nechať aj odkaz. „Drahá zúbková víla. Môj zub vypadol dobre, nechala som ho pod vankúšom. Moja mama pre teba vyrobila rúško. Mohla by si, prosím, nechať darček pre môjho ocka? Dnes má narodeniny,“ napísala Evolette.

Zúbková víla jej, samozrejme, aj odpísala. „Drahá Evolette, ďakujem ti veľmi pekne za rúško. Si naozaj ohľaduplná mladá dáma. Som šťastná, že vďaka tebe nebudem roznášať zárodky, keď pôjdem z miesta na miesto. Chcem ti popriať šťastný deň a chcem poďakovať tvojej mame, že mi ušila rúško. Zdá sa, že je najlepšou mamou na svete. S láskou, zúbková víla,“ znel odkaz, ktorý zanechala.