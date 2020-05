Dva roky po vražde Jána a Martiny riešia rodičia problémy s poistkou: Kedy chceme zbúrať dom hrôzy

Finančné problémy okolo domu, v ktorom zavraždili ich deti, by sa mali čoskoro stať minulosťou.

Od chladnokrvnej vraždy Jána a Martiny vo Veľkej Mači prešli viac než dva roky. Doteraz sa však s ich domom, v ktorom ich popravili, nič nedialo. Už dávno je pritom jasné, že rodičia chcú nehnuteľnosť, ktorej každá návšteva je bolestivá, zbúrať a z letnej kuchynky urobiť pamätné múzeum so starožitnosťami, ktoré ich zosnulé deti zbierali.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Janko tam mal kalamár a od nás si zobral starožitný stôl. Martinka si od nás pobrala staré žehličky, čo ešte boli na uhlie. Mali radi starožitnosti, tak to by sme im tam chceli nechať,“ povedala nám Zlatica Kušnírová. Vonku by zas mal vyrásť park s lavičkami a vysadenými stromami. Smelé plány však rodičom zosnulého páru komplikujú problémy okolo financií. Ich deti si na nehnuteľnosť zobrali hypotéku, ktorú nestihli splatiť. Našťastie úver bol poistený. „Janko mal životnú poistku a bol poistený aj úver, takže hypotéku máme krytú,“ vysvetlil otec Jozef Kuciak.

Prečo teda ani po dvoch rokoch nemajú rodiny vyplatené peniaze z poistky a prečo ani nepoznajú sumu, ktorú od banky dostanú? „My sme mali dedičské konanie v novembri a Kuciakovci asi teraz mesiac a pol dozadu, keďže Janko tam mal autorské práva, tak to trvalo dlhšie. Takže až teraz nadobudli dedičstvo a až teraz môžeme riešiť tie poistky. Sumu na poistení nám nepovedali, keďže nie sme oprávnené osoby. Janko to dal voči Martinke, a keďže Martinka zomrela, teraz by som to mala dediť ja, ale chceme si to s Kuciakovcami rozdeliť napoly. Nevieme však, aká suma tam je. Zdedili sme dlh zhruba 72-tisíc na tom dome. Takže každý asi 36-tisíc,“ ozrejmila Kušnírová.

Podľa Kuciaka sa situácia vyvíja priaznivo, a ak sa nič zlé nestane, do mesiaca by sa mohlo začať s búracími prácami. „Už dokonca sa ponúkol aj jeden pán, ktorý vie zohnať firmy, čo nám urobia búracie práce a hlavne odvoz odpadu,“ povedal. Vysadenie stromčekov by si chceli vyriešiť z vlastnej réžie. Zlatica Kušnírová však zostáva opatrná a tvrdí, že ešte nič nie je isté. Čo sa týka poistky, musia vypísať niekoľko formulárov a s pánom, ktorý ponúkol pomoc, sa ešte rozprávali len po telefóne. „Ešte sme sa s ním ani nestretli, len po telefóne. Všetko je otázne,“ uzavrela Kušnírová.

Čo zamýšľali s domom