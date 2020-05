Odhalenie Nadácie Zastavme korupciu: Čižnár skrátil synovi prípravnú prax na miesto prokurátora

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár skrátil svojmu synovi Jurajovi Čižnárovi prípravnú prax pre miesto prokurátora z troch rokov na 20 mesiacov.

Vo svojom blogu na webstránke Denníka N to uviedla Nadácia Zastavme korupciu (NZK). Čerstvý prokurátor Juraj Čižnár bude pôsobiť na Okresnej prokuratúre Bratislava II, kde je od roku 2016 vedúcim prokurátorom švagor Roberta Fica (Smer-SD) Svetozár Chabada.

„Ide o bežnú prax, ktorá sa aplikuje už niekoľko rokov a jej cieľom je obsadiť voľné prokurátorské miesta,“ komentoval situáciu Jaromír Čižnár. Z údajov, ktoré NZK poskytla generálna prokuratúra (GP), vyplýva, že od roku 2016 skrátili prax 130-tim čakateľom na prokurátorské miesto. V rovnakom období bolo podľa verejne dostupných údajov na pozíciu právneho čakateľa prijatých 215 uchádzačov. Prax bola teda skrátená približne 60 percentám z celkového počtu čakateľov.

Podľa NZK bolo podozrivé už samotné víťazstvo Juraja Čižnár vo výberovom konaní na čakateľa. Jeho otec pre týždenník Trend uviedol, že ho od profesie opakovane odhováral, lebo ju považuje za veľmi náročnú. Čižnár mladší však trval na svojom rozhodnutí stať sa prokurátorom. Juraj Čižnár tak teraz nastúpi do funkcie prokurátora okresnej prokuratúry, kde sa priemerný plat pohybuje na úrovni 3 100 eur mesačne.

NZK považuje za podozrivé tiež to, že vedúcim prokurátorom Okresnej prokuratúry Bratislava II je Svetozár Chabada. Ten svoju funkciu získal v roku 2016, teda v čase, keď sa oženil so sestrou expremiéra Luciou Ficovou, ktorá pracuje na GP. „Nebudeme na to odpovedať,“ reagovala hovorkyňa GP na otázku, akým spôsobom získala Lucia Ficová miesto na najvyššom orgáne prokuratúry.

Skrátenie čakateľskej praxe obhajuje aj nová vedúca Krajskej prokuratúry v Bratislave Soňa Jurčíková. Jurčíkovú pri spoločnom obede s Robertom Ficom odfotil denník Plus 1 deň. Šéfkou Krajskej prokuratúry sa stala vďaka výberovému konaniu, na ktorom sa zúčastnila ako jediná. NZK pri príprave Správy o prokuratúre oslovila viacerých prokurátorov s otázkami týkajúcimi sa personálneho obsadzovanie postov v systéme prokuratúry. Oslovení prokurátori označili výberové konania za „frašku“, v rámci ktorej je dopredu jasný víťaz. Situáciu dokumentujú najmä výberové konania na funkciu vedúcich krajských prokuratúr. Okrem Košického kraja bol podľa NZK vo všetkých ostatných krajoch vo výberovom konaní iba jediný uchádzač.

NZK bola založená v roku 2014. Jej hlavným poslaním je zvyšovať povedomie o korupcii, aktivizovať širokú verejnosť v otázkach verejného záujmu, pomáhať whistleblowerom, podporovať investigatívnu žurnalistiku a presadzovať systémové opatrenia, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.