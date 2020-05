Ikona Bilbaa ukončila kariéru: Prišiel čas, pretože telo povedalo dosť

Španielsky futbalový útočník Aritz Aduriz (39) už do svojho portfólia nepridá ďalší súťažný štart. Ikona baskického Athleticu Bilbao totiž oficiálne ukončila hráčsku kariéru.

Aduriz tak urobil iba deň po tom, ako sa dozvedel o potrebe umelého bedrového kĺbu v prípade, ak chce pokračovať ako aktívny športovec. Skúsený futbalista však vyhodnotil, že "prišiel čas" ukončiť kariéru, pretože "telo povedalo dosť".

V utorok bol Aduriz na klinike a lekári mu po potrebných vyšetreniach oznámili, že operáciu bedra by mal absolvovať "radšej skôr ako neskôr". "Už by som nemohol pomáhať spoluhráčom tak, ako by som chcel alebo ako by si zaslúžili. Taký je život profesionálneho športovca. Jednoduchý, veľmi jednoduchý," napísal Aduriz na twitteri.

Aritz Aduriz sa narodil v baskickom San Sebastiáne a väčšiu časť svojej profikariéry absolvoval práve v Baskicku, avšak v Bilbau. Prvýkrát do klubu prišiel v roku 2000, po hosťovaní v Burgose a krátkej zastávke vo Valladolide sa vrátil v roku 2006 a epizódach vo Valencii a Mallorce prišiel do Bilbaa definitívne v lete 2012. A odvtedy nehral inde ako za miestny Athletic. V histórii klubu je so 172 gólmi šiestym najlepším strelcom. Jeho výkony nezostali bez povšimnutia ani na medzinárodnej úrovni, Španielsko reprezentoval na ME 2016

"Aktuálne žijeme v náročnej dobe, pandémia zasiahla do života každého z nás a spolu sa s tým musíme popasovať. Nechcem, aby ste mali o mňa obavy, koniec mojej kariéry je v porovnaní so situáciou okolo nás iba smiešna anekdota. Musím zabudnú na vysnívané finále, prišiel čas povedať zbohom," uviedol Aduriz a narážal tým na tohtosezónne finále Copa del Rey, v ktorom si majú zmerať sily Bilbao a San Sebastián.

Posledným gólom Adurizovej kariéry bol presný zásah v závere duelu proti FC Barcelona, ktorým rozhodol o triumfe Baskov nad Kataláncami 1:0, bolo to v úvodnom ligovom súboji sezóny 2019/2020. "Tu sa moja cesta končí - bola nezabudnuteľná a nádherná, od začiatku až do konca. Všetkým ďakujem z hĺbky svojho srdca," dodal už bývalý futbalista.