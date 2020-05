Osobnosti sa postavili za ombudsmanku Patakyovú: Dôrazná výzva pre parlament a vládu

Osobnosti vyzývajú v občianskej výzve parlament a vládu, aby sa postavili za verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, za princípy a hodnoty, ktoré jej úrad chráni, a v otvorenom liste žiadajú zodpovedných, aby zistenia a odporúčania ombudsmanky dôsledne reflektovali a analyzovali.

TASR o tom informovala mediálna manažérka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) Ľubica Trubíniová.

"Ľudské práva a slobody nie sú len prázdne slová, majú úplne konkrétny hmatateľný obsah. Takmer všetko, čo potrebujeme na kvalitný život, sa týka ľudských práv - zdravie, bývanie, vzdelanie, práca, osobná sloboda a autonómia, občianska a politická participácia a iné," vysvetlila politologička Dagmar Kusá.

Osobnosti vo výzve tiež žiadajú, aby parlament a vláda konali na základe dát, odborných diskusií a kvalitných procesov, aby problémy jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti riešili systémovo a preventívne a aby prijímali také opatrenia, ktoré budú napĺňať základné práva a slobody v súlade s ústavou a medzinárodnými dohovormi.

"Ombudsmanka si problémy, na ktoré upozorňuje vo svojej správe, nevymýšľa - obracajú sa na ňu ľudia, ktorí sú, mimochodom, väčšinou aj voličmi do Národnej rady SR. Na zásadné nedostatky vo výkone verejnej správy ombudsmanka pravidelne upozorňuje parlament, to je jedna z jej úloh v demokratickej spoločnosti. Nie pre to, aby sa poslanci o týchto problémoch iba dozvedeli, ale najmä aby ich zodpovedne riešili," doplnila právna expertka Janka Debrecéniová.

Výzva podľa Trubíniovej zároveň varuje pred ďalším nežiaducim vývojom vo verejnej sfére. "Negatívne vyjadrenia politikov na adresu ľudských práv, mnohé nespravodlivé rozhodnutia a predpisy, ignorovanie občianskych iniciatív a celkovo verejnosti či zametanie porušení ľudských práv pod koberec prispievajú k silnejúcemu pocitu ohrozenia základných princípov demokratického zriadenia," uviedla Trubíniová. Dodala, že rovnako nebezpečné je zneviditeľňovanie a stigmatizovanie niektorých skupín obyvateľstva, snaha negovať niektoré práva ich redukovaním na tzv. "kultúrno-etické otázky" či vytváranie priestoru pre nedemokratické náboženské, neonacistické a fašistické skupiny.

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom (14. 5.) hlasovaní nevzali na vedomie Správu o činnosti verejného ochrancu práv (VOP) za rok 2019. Proti prijatiu bolo 50 zákonodarcov, správu podporilo 34 poslancov a hlasovania sa zdržalo 46 poslancov. Správu okrem opozičných poslancov nepodporil celý klub hnutia Sme rodina a viacerí poslanci OĽaNO. Z 53-členného klubu OĽaNO hlasovalo za odobrenie správy 11 poslancov.