Patrik Tybor sa v karanténe venoval rodinke: Do tajov cyklistiky zaúča aj synčeka!

Zbytočne neriskoval. Cyklistický pretekár Patrik Tybor (31) sa počas karantény zdržoval primárne doma s rodinkou.

Športové povinnosti však nezanedbával. Samozrejme, dodržoval všetky bezpečnostné opatrenia, pretože má doma len dvojročného synčeka, ktorého nechcel zbytočne ohroziť. Pretekár tímu Dukla Banská Bystrica sa počas karantény venoval hlavne svojej rodine.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Zdravý som, aj celá rodinka, takže všetko je v poriadku. Počas karantény sme sa snažili zdržiavať čo najviac doma. Predsa len máme malého dvojročného synčeka. Dôležité bolo, aby sme neohrozili hlavne jeho. Občas sme s rodinkou vybehli aj do hôr, keď bolo vonku menej ľudí. Samozrejme, musel som chodiť aj trénovať, keďže cyklistika je moja práca,“ opísal pre Nový Čas Tybor.

Problém s motiváciou v časoch izolácie nemal. „UCI sezónu nezrušila, práve naopak, vydala nový kalendár. U nás cyklistov preto tá motivácia určite je. Sezóna by sa mohla rozbehnúť. Organizátori sa budú snažiť natlačiť čo najviac pretekov do konca roka. Zatiaľ je to všetko len v takej predbežnej rovine. Uvidíme, ako sa budú opatrenia v daných krajinách uvoľňovať. Ja sa však pripravujem na 100 % bez ohľadu na to, ako to dopadne,“ dodal Tybor, ktorý sa snaží vnímať situáciu s pandémiou koronavírusu optimisticky.

„Myslím si, že reštart sezóny môže byť pre fanúšikov atraktívnejší, pretože nikto nevie odhadnúť, ktorý pretekár bude v akej forme.Už to nebude len úzky okruh pretekárov, ale môžeme byť svedkami viacerých prekvapení,“ uzavrel Tybor.