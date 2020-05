O osude fortunaligovej sezóne už o pár hodín: Budú platiť kluby za testy?

Slovenský futbal dostal od štátu zelenú, na ťahu sú teraz kluby. V piatok rozhodnú, či od marca prerušenú sezónu dohrajú nadstavbovou časťou,alebo ju predčasne zabalia.

Názory zástupcov Fortunaligy na tohtoročný osud najvyššej súťaže sa rôznia. Podľa našich informácií si tesná väčšina klubov želá obnovenie rozbehnutého ročníka.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Neuralgickým bodom piatkového rokovania Únie ligových klubov (ÚLK) budú financie. Dvanásť tímov ostáva bez príjmov zo vstupného, znížil sa aj tok peňazí z reklamných a marketingových práv. Najmä ekonomicky slabšie kluby obracajú každé euro. Prísne hygienické opatrenia si však vyžiadajú zvýšené investície pri organizácii zápasov. Budú ich znášať iba kluby?

Hráčov i členov realizačných tímov čaká v prípade reštartu testovanie na koronavírus. Jeden stojí 70 eur. V susednom Česku to zacvakala Ligová futbalová asociácia.

„U nás prejdú všetci minimálne jedným testom. Zatiaľ je otázne, kto ho bude financovať. Verím, že to nepôjde na náklady klubov. Hlavný hygienik tiež rozhodne, či sa futbalisti podrobia ďalšiemu testovaniu aj v priebehu nadstavbovej časti,“ vysvetlil pre Nový Čas šéf ÚLK Ivan Kozák. Únia spolu so Slovenským futbalovým zväzom, ktorý je garantom druhej ligy a Slovenského pohára, musia poslať do pondelka na UEFA stanovisko, ako ďalej. Epidemiologická situácia u nás nebráni pokračovaniu súťaží.

„Kluby poverili úniu, aby pripravila všetky možné varianty. Na výber je dvojkolová nadstavba, ak sa na nej termínovo zhodneme. Do úvahy prichádza i skrátená nadstavbová časť, keby sme nevedeli dodržať termínový kalendár. Poslednou alternatívou je predčasný koniec. Máme povinnosť skúsiť dokončiť sezónu na ihriskách.“

Kluby prechádzajú dnes od skupinových na kolektívne plnohodnotné tréningy. Dostali manuál na organizovanie zápasov, ktoré sa môžu hrať od 3. júna za účasti 100 ľudí. V týchto dňoch čakajú na potvrdenie, resp. zmeny od hlavného hygienika. „Nálada na dohratie ligy je rôzna. Únia rešpektuje názory klubov. Verím, že zavážia argumenty v prospech dokončenia ligy. Aj od UEFA máme jasný odkaz: dohrať! UEFA nakoniec povie, kto bude hrať pohárové súťaže, a v prípade nedohratia tiež skúmať dôvody, prečo k nemu prišlo,“ dodal Kozák.

NÁVRH OBMEDZENÍ

- zápasy sa odohrajú bez prítomnosti divákov

- futbalisti sa majú vyhnúť podávaniu rúk

- spoločné fotografovanie tímov je zrušené

- mužstvá prídu na ihrisko rôznymi cestami

- nie sú povolené objatia po strelení gólu

- hráči majú minimalizovať pľutie cez zápasy

- čas v kabínach bude skrátený na minimum

- všetci na lavičke musia mať na tvári rúška

- medzi sediacimi osobami musí byť odstup

Aj hráči by ligu radi dokončili

Únia futbalových profesionálov urobila v prvej polovici mája elektronický prieskum na vzorke 120 hráčov, v ktorom zisťovala názor na pokračovanie Fortuna ligy, resp. jej predčasné ukončenie. Z výsledkov vyplynulo, že väčšina futbalistov si želá dohrať prerušenú sezónu v termíne do konca júla. Podpora finišovať s najvyššou súťažou v auguste je už oveľa nižšia.

Ste za dohratie ročníka 2019/2020?

Áno 65 % Nie 35 %

Ste za dohratie v júli a v auguste?