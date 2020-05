Firmy zistili prekážku, ktorá im bráni získať pomoc od štátu: Nezmyselná podmienka?!

Štát by mal zrušiť oneskorené nahlásenie zamestnanca na sociálne poistenie ako prekážku pre získanie štátneho príspevku na udržanie pracovných miest.

V tlačovej správe to tvrdí poradenská firma Grant Thornton. Považuje to za nezmyselnú formálnu podmienku, ktorá prispela k nízkemu počtu žiadostí o príspevok za marec. "Štát považuje za nelegálne zamestnávanie aj situáciu, ak firma zabudla prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne do 7 dní od nástupu do práce. Ak by získala príspevok a kontrola by následne zistila toto “nelegálne” zamestnávanie, firme hrozí obvinenie zo subvenčného podvodu," upozorňuje poradenská firma.

Vláda by mala podľa firmy Grant Thornton nielen vypustiť byrokratickú podmienku, ale zároveň by mala určiť náhradnú lehotu, počas ktorej môžu firmy požiadať o príspevok za marec. Odborníci Grant Thornton majú medzi klientmi niekoľko firiem, ktoré zo strachu z postihu o príspevok nepožiadali. “Je bežné, že najmä veľké firmy pre množstvo formálnych povinností jednoducho zabudnú včas prihlásiť zamestnanca. Označovať neskoré prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne za nelegálne zamestnávanie je absolútne neprimerané," tvrdí vedúca oddelenia Global Mobility Services poradenskej spoločnosti Grant Thornton Jana Kyselová. Podľa nej je neakceptovateľné, ak formálna chyba bráni firme požiadať o príspevok, respektíve jej hrozí obvinenie zo subvenčného podvodu. Pôvodná lehota na žiadosť o marcový príspevok uplynula v piatok 15. mája.

Pri aktuálnych podmienkach vyhlasuje žiadateľ v žiadosti, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok. "Zo skúsenosti vieme, že mnohí zamestnávatelia pod nelegálnym zamestnávaním chápu len zamestnávanie fyzických osôb “načierno”, čiže bez pracovnej zmluvy. Vôbec netušia, že aj oni sú nelegálnymi zamestnávateľmi, ak niekoho nestihli včas prihlásiť do Sociálnej poisťovne,“ uviedla Kyselová. Podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní sa však za nelegálne zamestnávanie pokladá aj situácia, ak si zamestnávateľ nesplnil oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni do siedmich dní od nástupu do práce.