Živnostníci, pozor! Pre pandémiu sa všetko zmenilo: Kedy sa zmenia sociálne odvody

Ste živnostník a prispievate do Sociálnej poisťovne?

Akiste vás zaujíma, dokedy budete platiť odvody v terajšej výške a kedy sa to môže zmeniť. Za normálnych okolností sa vznik a zánik povinného sociálneho poistenia posudzuje v polovici roka, lenže teraz to bude inak. Pre pandémiu sa všetko zmenilo. Čo z toho sa vás týka?

Najprv si koronakríza vyžiadala predĺženie riadnej lehoty na daňové priznanie. Potom bolo iba otázkou času, či sa živnostníkom zmení termín posudzovania povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne a ako sa zmení. Bežne sa to robí v polovici roka. Na základe priznania za predchádzajúci rok sa zistí, či musíte mať povinné poistenie, a potom sa vypočíta, koľko máte platiť. Teraz by to v mnohých prípadoch nebolo možné.

„Sociálna poisťovňa by v niektorých prípadoch nemala vlastne spôsob, ako vypočítať týmto ľuďom odvody, a asi by sme nechceli, aby platili tie vyššie odvody z minulého roka, keď teraz je situácia úplne iná,“ povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Zákon, ktorý parlament prijal 13. mája, neprináša odpovede na všetky otázky. V zásade však z neho vyplýva, že záleží na tom, kedy sa pandémia skončí.

Raz tak, raz onak

Ak si živnostník neodložil priznanie, musí ho podať do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Či musí platiť odvody, sa posúdi na začiatku tretieho kalendárneho mesiaca, odkedy priznanie podal. Aj živnostník, ktorý si priznanie odložil na jún alebo až september, si musí splniť daňovú povinnosť do mesiaca po pandémii. Dôležité je, či to znamená do 30. septembra alebo až po tomto dátume. Kým v prvom prípade mu povinné sociálne poistenie môže vzniknúť 1. decembra, v druhom prípade ešte neskôr.

Tri možné situácie

1. SZČO podala priznanie do 31.3.2020

- či SZČO musí platiť odvody, sa posúdi v obvyklom termíne, t. j. k 1. 7. 2020

- povinné sociálne poistenie si bude vyžadovať minuločné príjmy vyššie ako 6 078 €

- Sociálna poisťovňa listom oznámi vznik alebo zánik povinnosti platiť a v prvom prípade aj výšku odvodov

2. SZČO nepodala priznanie do 31.3.2020 a neoznámila odklad

- ak lehota na podanie priznania uplynie počas pandémie, priznanie sa podáva do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie (nová riadna lehota)

- povinnosť platiť odvody sa posúdi k 1. dňu 3. mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula nová riadna lehota

- Sociálna poisťovňa listom oznámi vznik alebo zánik povinnosti platiť a v prvom prípade aj výšku odvodov

Príklad

- ak sa pandémia skončí v júni 2020, priznanie treba podať do 31. 7. 2020

- povinnosť platiť odvody sa posúdi k 1. 9. 2020

3. SZČO nepodala priznanie do 31. 3. 2020 a oznámila odklad

- ak lehota na podanie priznania uplynie počas pandémie, priznanie sa podáva do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie (nová predĺžená lehota)

- ak to znamená do 30. 9. 2020, povinnosť platiť odvody sa posúdi k 1. 12. 2020

- ak to znamená po 30. 9. 2020, povinnosť sa posúdi k 1. dňu 3. mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula nová predĺžená lehota

- Sociálna poisťovňa listom oznámi vznik alebo zánik povinnosti platiť a v prvom prípade aj výšku odvodov

Príklad 1

- SZČO si priznanie odložila o 3 mesiace, t. j. do 30.6.2020

- ak sa pandémia skončí v júni 2020, priznanie treba podať do 31.7.2020

- povinnosť platiť odvody sa posúdi k 1. 12. 2020

Príklad 2

- SZČO si priznanie odložila o 6 mesiacov, t. j. do 30. 9. 2020

- ak sa pandémia skončí v októbri 2020, priznanie treba podať do 30. 11. 2020

- povinnosť platiť odvody sa posúdi k 1. 2. 2021

Na čom záleží

- či živnostník musí platiť odvody do Sociálnej poisťovne, závisí iba od toho, aké vysoké príjmy z podnikania mal

- povinné sociálne poistenie si vyžaduje príjmy vyššie ako 12-násobok minimálneho základu na výpočet odvodov (hranica príjmov)

- minimálny základ tvorí 50 % priemernej mzdy v predminulom roku

- v prvej polovici roka záleží na príjmoch v predminulom roku, napr. teraz na príjmoch v roku 2018

- v druhej polovici roka sa vychádza z príjmov v minulom roku

Výška poistného

- koľko eur musí živnostník platiť do Sociálnej poisťovne, závisí nielen od výšky príjmov, ale aj od výšky uplatnených výdavkov

- najprv sa sčítajú základ dane, odvody a uhradené nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení, potom sa vypočíta jedna dvanástina súčtu a tá sa vydelí číslom 1,486

- výsledkom je základ na výpočet odvodov (vymeriavací základ)

- minimálny vymeriavací základ tvorí 50 % priemernej mzdy v predminulom roku

- tento rok to predstavuje 506,50 € a tomu zodpovedá poistné vo výške 167,89 €