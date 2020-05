Ponuka bytov v hlavnom meste sa výrazne obmenila: Šialená cena za meter štvorcový

Priemerná jednotková cena starších bytov v Hlavnom meste SR Bratislave dosiahla za prvý kvartál tohto roka 2 723 eur za meter štvorcový.

Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bencont Investments. "Do ponuky prichádzajú novostavby z druhej ruky, no chýbajú v nej menšie byty. Vplyv rastúceho podielu väčších a pomalšie sa predávajúcich bytov, ktorých jednotková cena na meter štvorcový je zvyčajne nižšia ako pri malých bytoch, spôsobil mierne spomalenie rastu priemernej jednotkovej ceny," uvádzajú analytici a dodávajú, že v ponuke bytov na prenájom malé byty takisto absentujú.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď priemerná jednotková cena za meter štvorcový predstavovala 2 710 eur, prišlo len k minimálnej zmene. "Medziročný nárast na úrovni päť percent bol najnižší od roku 2017," uvádza spoločnosť. Za tento čas sa ponuka bytov výrazne obmenila, nachádza sa v nej menej jednoizbových a dvojizbových bytov a podiel väčších bytov narastá. "Menšie a jednotkovo drahšie byty sa vypredávajú, zatiaľ čo väčšie byty s nižšou jednotkovou cenou na meter štvorcový v ponuke ostávajú," uvádzajú analytici. Priemerná absolútna cena starších bratislavských bytov v prvom štvrťroku 2020 dosiahla 203 971 eur, čo medziročne predstavovalo nárast o 12,26 percenta.

Zatiaľ čo v minulom štvrťroku rástol počet bytov v pôvodnom stave a klesal počet novostavieb, začiatkom roka 2020 sa situácia obrátila (ako novostavby sa na sekundárnom trhu štandardne označujú byty v stavbách nie starších ako 10 rokov). Charakteristickou črtou nových bytov prichádzajúcich na sekundárny trh sa okrem vyššej ceny stáva aj väčšia priemerná výmera. Z hľadiska izbovosti boli najzastúpenejšími bytmi v ponuke trojizbové (41 percent) a dvojizbové byty (32 percent). Štvorizbové byty tvorili 13-percentný a jednoizbové byty 11-percentný podiel. Len trojpercentný podiel mali 5-izbové byty. V porovnaní s minulým rokom je v ponuke viac štvorizbových a päťizbových bytov, pričom menších bytov pravidelne ubúda.

Priemerná cena prenájmu vrátane energií v prvom kvartáli roka dosiahla 801 eur. "Medziročne tak ide o viac než päťpercentný nárast, keď v rovnakom období v roku 2019 priemerná cena prenájmu tvorila 770 eur," uvádzajú analytici. Priemerná výška nájomného v Bratislave dosahovala 11,58 eur na meter štvorcový, vrátane energií, čo medziročne predstavuje pokles o 8 percent. „V dôsledku ekonomickej neistoty v súvislosti s vírusom Covid-19 sme zaznamenali spomalenie dopytu po bytoch,“ hovorí hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik a dodáva, že výpadok bol evidentný najmä v apríli, no v máji už evidujú zvýšený záujem kupujúcich.