Kvôli korone sa nechcel vzdať cirkevnej tradície: Odpadnete, s čím prichytili tohto kňaza

Rímsko-katolícky kňaz sa stal známym po tom, čo chcel zachovať starú tradíciu Svätého týždňa a zároveň dodržať pravidlá sociálneho dištancu, informuje portál Fox News.

Kňaz Timothy Pelc (70) je už 30 rokov farárom v kostole Svätého Ambróza v Michigane. Počas veľkonočných sviatkov sa obliekol do kňazského rúcha, rúška a rukavíc, vyzbrojil sa striekacou pištoľou so svätenou vodou a z diaľky posväcoval veľkonočné koše.

„Áno, to je otec Tim so striekacou pištoľou plnou svätenej vody,“ napísala farnosť Svätého Ambróza na svojej facebookovej stránke. K príspevku boli priložené aj fotografie, ktoré nafotil farník Larry Peplin. Zábery sa hneď stali virálnymi a vzniklo z nich niekoľko vtipných úprav vo fotošope.

„To je zákon internetu: keď sa raz vaša fotka stane virálnou, musíte skončiť ako meme,“ napísala neskôr farnosť k inému príspevku. Aj otec Tim zobral svoju nečakanú slávu s humorom. „Bola to veľká vec na Ukrajine a Nemci sú vtipní, takže rozvinuli celú debatu o typoch vodných pištolí. Dostalo sa to dokonca aj do Vatikánu, čo ma trochu znepokojilo, ale ešte ma nikto nekontaktoval,“ zhodnotil s úsmevom.

Aj keď si farnosť rada zažartuje, vypuknutie pandémie nového koronavírusu brali veľmi vážne. Pred uskutočnením svojho nápadu ho mal otec Tim prebrať so svojím priateľom, ktorý pracuje ako lekár na pohotovosti v Detroite, aby si overil, že je to bezpečné. „Modlime sa za zdravie zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii. Modlime sa za všetkých, ktorí nezištne pracujú v dôležitých službách, ktoré nás chránia, kŕmia a ošetrujú. Modlime sa za tých, ktorí ochoreli na koronavírus, za ich uzdravenie a pokoj a mier pre rodiny. Modlime sa za tých, ktorí kvôli tomuto vírusu zomreli,“ uzavrela farnosť.