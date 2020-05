Do Talianska sa opäť vrátil život: Zábery radosti! Slávne miesta už viac nezívajú prázdnotou

Taliansko v rámci uvoľňovania opatrení zavedených v dôsledku koronavírusovej pandémie povolilo v pondelok otvorenie reštaurácií, kaviarní, múzeí a väčšiny obchodov, píše agentúra DPA.

"Návrat do normálu je niečo ako znovu sa učiť chodiť," napísal premiér Giuseppe Conte v liste pre denník Leggo. "Krok za krokom, pozorne a opatrne, aby sme nespadli a nemuseli sa vracať späť. Taliansko bude opäť bežať," dodal.

Povolili sa takisto bohoslužby. Obyvatelia už po novom nemusia vypĺňať dotazník, v ktorom uvádzajú dôvod pobytu mimo domova. Cestovanie medzi jednotlivými talianskymi regiónmi je naďalej zakázané. Uvoľniť by sa malo od 3. júna. Vtedy by sa mal zmierniť aj režim na vonkajších hraniciach, čo znamená, že do Talianska budú môcť opäť zavítať zahraniční turisti. Zákazníci musia vo všetkých otvorených prevádzkach dodržiavať prísne hygienické opatrenia a odstup najmenej jeden meter medzi sebou. Pri vstupe do niektorých zariadení sa návštevníkom takisto meria telesná teplota.

Taliansko sa považuje za ohnisko koronavírusovej pandémie v Európe. Opatrenia obmedzenia pohybu zaviedlo 10. marca. K pondelku hlásia úrady takmer 32 000 úmrtí a 225 500 nakazených. Plán uvoľňovania opatrení by mal pokračovať 25. mája, keď by sa mali otvoriť telocvične a plavárne. Kiná a divadlá sa podľa plánu otvoria 15. júna.