Otváranie škôl po oslabení pandémie: Rozkol v názoroch odborníkov!

Odborníci sa nevedia zhodnúť, či by otvorenie škôl predstavovalo veľké riziko v ďalšom šírení nového koronavírusu.

Je známe, že u detí je menšie riziko infekcie, no výskumníci stále nevedia, do akej miery môžu deti infikovať iné osoby. Alasdair Munro z University Hospital Southampton sa prikláňa k návratu detí do škôl a odvoláva sa na štúdiu z talianskeho mesta Vó. "Úrady tam testovali 80 % populácie a uviedli, že 2,8 % malo pozitívny test. Dôležité je to, že sa nenakazilo ani jedno dieťa mladšie ako desať rokov a bolo to tak aj po druhom testovaní, ktoré vykonali o dva týždne neskôr. Množstvo detí pritom žilo v domácnostiach s nakazenými osobami," vyhlásil Munro.

Iné štúdie z Islandu, Nórska a Južnej Kórey potvrdili nízky počet nakazených detí. Opačné výsledky však publikoval britský Národný štatistický úrad (ONS), ktorý pri testovaní 10-tisíc obyvateľov v rámci Británie nenašiel žiadne dôkazy o rozdieloch medzi vekovými skupinami v súvislosti s pozitívnymi testami. Je tiež otázne, ako sa deti podieľajú na šírení vírusu. Výskum, ktorý viedol nemecký expert na koronavírus Christian Drosten v berlínskej nemocnici Charité, v tejto oblasti nepreukázal žiadne významné odlišnosti medzi rôznymi vekovými kategóriami. "Deti môžu byť rovnako infekčné ako dospelí," uviedol v závere a odporučil neotvárať školské zariadenia.

Kirsty Short z University of Queensland vo svojom výskume zistila, že len v málo prípadoch (8 %) prinesú do domácnosti vírus práve deti. Munro navrhol, aby školy otvárali postupne. "Nerozumiem, prečo sa ľudia tak boja. Stále nepoznáme rolu detí v celkovom šírení tohto vírusu. Avšak vyzerá to tak, že je oveľa menšia, ako v prípade dospelých," povedal.