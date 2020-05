Chalan si myslel, že našiel opustené šteniatko: Omyl! Aha, čo sa z drobca vykľulo

Pri japonskej diaľnici našiel mladý muž, ktorý na Twitteri vystupuje pod prezývkou Marcy, štvornohú chlpatú guľôčku, ktorú pokladal za zatúlané šteniatko.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vzal si ju k sebe domov a na internete zverejnil jej fotky s tým, že sa snaží nájsť majiteľa, ktorému šteniatko, ktoré pomenoval Luna, chýba. Na svoje veľké prekvapenie mu komentujúci okrem toho, že je mláďatko strašne roztomilé vysvetlili aj to, že si domov nepriniesol šteniatko, ale malú líšku. Podľa webu Metro je však adopcia divokých líšok v Japonsku zakázaná. Svojho nového priateľa sa rozhodol vziať k veterinárovi, ktorý mu mal potvrdiť, či si môže svojho chlpatého kamoša nechať alebo nie. 結論から申し上げますと保護したのは「犬」ではなく「キツネ」でした。



ご指摘いただいた皆さま、ありがとうございました。



藁をもすがる思いで「北きつね牧場」様へ相談したところ、引き取ってくれるとのことでしたので、明日連れていく予定です。



この度は保護犬ではないのにお騒がせしました。 pic.twitter.com/CTEDmPdctL — MARCY (@marcy_com) May 2, 2020