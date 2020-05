Muž tvrdil, že koronavírus je hoax: Názor zmenil až po skúsenosti, ktorú mu nikto nebude závidieť

Napriek tomu, že tisícky jeho krajanov zomierali a boli v ohrození života, vyhlasoval Američan Brian Hitchens, že je koronavírus len hoax. Škaredo sa mu to vypomstilo.

„Boh je väčší ako tento vírus kedykoľvek bude,“ napísal v jednom zo statusov na sociálnej sieti. „Ráno vstanem, poprosím Boha o ochranu a tak to aj bude,“ dodal. O pár dní už spolu s manželkou ležal na jednotke intenzívnej starosti. Jeho polovička dokonca musela byť 3 týždne pripojená na pľúcnu ventiláciu, ktorá jej podľa webu Metro pomáhala prežiť nákazu.

