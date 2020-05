Spoveď Giorgia Chielliniho pokračuje: Vidal prišiel na tréning totálne ožratý, aj tak nás porazil

Talianský stopér a opora celého národného mužstva, ako aj "Starej dámy", Giorgio Chiellini (35) pokračuje vo svojich publikáciách.

Giorgio sa poslednou dobou venuje najmä písaniu svojej novej knihy - autobiografie. Futbal tak zamenil za pero s papierom.



Aj vďaka tomu kroku na svet unikli informácie, aké by sme sa na normálnych okolností nedozvedeli. Pred časom sme Vás informovali o slovnej prestrelke medzi Giorgiom Chiellinim, Mariom Ballotelim a Felipem Melom. Práve spomínaná trojica si po iniciatíve Giorgia vymenila zopár ostrých slov cez médiá.



Giorgio však v tomto trende pokračuje ďalej a tentokrát si poriadne rýpol do svojho bývalého spoluhráča z Juventusu Turín, Artura Vidala (32). Toho nepriamo označil za alkoholika.



"Povolanie futbalistu nie je o tom, či ste diabol alebo svätec. Je to tom, kto je úprimný a ko falošný," hovorí Chiellini.



"Niekto ako Arturo Vidal si niekedy výjde von, do mesta a vypije toho viac, ako by mal. To vie azda každý. Môžem povedal, že alkohol je jeho slabou stránkou. Samozrejme, slabiny sú súčaťou každého človeka. No záleží na tom, aké dôsledky to môže mať pre tím," dodal Giorgio.

"Všemohúci Arturo neprišiel na tréning hneď niekoľkokrát do roka a keď tak urobil, bol niekedy opitý."



"Čo mu však nemôžem uprieť je to, že aj napriek tomu sa nikdy neulieval. Vyzeralo to, ako by ho to práve posilnilo."



"Stále mám živo v pamäti predsezónne turné v USA. Vtedy sme boli v Miami. Bola noc pred posledným tréningom. V to ráno Artuda nikde nebolo.

„V ten deň sme testovali naše nové tréningové oblečenie. Všetci sme boli oblečení v čiernom, v 40-stupňovej horúčave, Antonio Conte sa nemohol dočkať, ako ho vykopne zo zostavy a spraví z neho exemplárny príklad."

„Namiesto toho Arturo, po 10 minútach počas ktorých vyzeral stále opitý a nevidel ani loptu, bežal ako blázon a porazil všetkých o dvadsať metrov."

„Čo môžete povedať osobne, ktorá okrem iných vecí, prináša zábavu do zostavy, rovnako ako energiu do tímu a je bojovníkom aj šampiónom zároveň?," dodáva Chiellini.