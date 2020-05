Súd rozhodol v prípade policajta Ivana, ktorý dostal padáka počas PN: Zvrat po dvoch rokoch

Dosiahol, čo chcel! Ivan Stodola (40) z Považskej Bystrice bol vyše 16 rokov poriadkovým policajtom a svoju prácu zbožňoval.

Zamestnávateľ mu však pred dvomi rokmi dal výpoveď. Ivan tvrdí, že jedným z dôvodov malo byť aj neoprávnené ošetrovné jeho syna. Bývalý muž zákona, ktorý aktuálne pracuje na mestskej polícii v Bratislave, sa obrátil na súd, ktorý mu dal za pravdu. Ivan hovorí, že žil svoj sen. Mal rád svoju prácu policajta, ktorú robil dlhé roky, a po rozvode si našiel novú lásku Michaelu (33), s ktorou má malú dcérku Sofiu (2).

Z predchádzajúceho manželstva mal dvoch synov a s ich starostlivosťou sa snažil pomáhať aj svojej exmanželke. Keď bolo treba, chodil s deťmi Martinom (15) a Patrikom (19) po lekároch a vyšetreniach. No zrazu prišla facka, ktorú vôbec nečakal. „Predvlani v lete ma dva roky pred výsluhovým dôchodkom nečakane prepustili. Ostal som doslova na ulici bez akéhokoľvek príjmu a bez nároku na podporu aj po takmer 17 rokoch odrobených v policajnom zbore,“ krúti hlavou trojnásobný otec, ktorého prepustili počas práceneschopnosti.

Vyhral spor

Dôvodom mala byť nespôsobilosť vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe. „Vo výpovedi sú uvedené viaceré bizarné dôvody, ktorými sa zaoberal aj súd, ale tým najneuveriteľnejším je práve starostlivosť o chorých synov,“ vysvetľuje Ivan. Ako sám tvrdí, podozrievali ho z toho, že deti boli zdravé, chodili do školy a on s nimi v čase ošetrenia ani nebol. Aj keď zamestnávateľovi doložil všetky záznamy a deti dokonca napísali čestné vyhlásenie, nepomohlo to. Ivan si aj tak musel vyzliecť uniformu a dlho sa nevedel zamestnať.

Zároveň sa súdil s bývalým zamestnávateľom, políciou v Považskej Bystrici. Šťastie sa na neho napokon usmialo. Ivan vyhral na Krajskom súde v Trenčíne spor ohľadom potrestania za údajné falošné ošetrovné svojho dieťaťa. „Krajský súd v Trenčíne zrušil rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia a vrátil vec na doplnenie v ďalšom konaní odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva v PB a Najvyšší súd rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne potvrdil,“ uviedol trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.

„Súd vyniesol rozsudok, že choroba syna nebola vymyslená, mal na ňu nárok a vyžadovala si starostlivosť rodiča. Teraz mi dal za pravdu už aj Najvyšší súd SR. Som rád, že som sa dočkal spravodlivosti,“ teší sa Ivan Stodola, ktorý už trištvrte roka pracuje ako mestský policajt v Bratislave. Čaká ho ešte ďalší súd pre jeho nespôsobilosť vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe a teda o neplatnosti výpovede.