Čierne stavby na Domaši: Z jedného smetiska vzniklo druhé?

Dobrý úmysel sa zatiaľ nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca.

Uskladnenie čiernych stavieb a objektov, ktoré sa likvidujú na Domaši, zapríčinilo, že časť pozemkov sa premenila na jedno veľké smetisko. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začal s odstraňovaním objektov, ktoré dlhé roky stáli na brehoch Domaše bez povolenia, v polovici februára. Staré unimobunky, prívesy či obytné autá preto sústredili na viacerých miestach.

Najviditeľnejšia je plocha v tesnej blízkosti obce Turany nad Ondavou (okr. Stropkov). Tá dnes vyzerá ako divoká skládka odpadu, pretože takmer všetko je porozbíjané a rozhádzané v okolí. Všade je špina a neporiadok. Hanba padá na hlavu starostovi Turian. „Vyzerá to hrozne. Domáci aj cudzí ľudia ma bombardujú otázkami, prečo si neurobíme poriadok, veď to pôsobí odpudzujúco.

My to však nemôžeme upratovať, lebo veci nám nepatria, ani nie sú na našich pozemkoch, len v našom katastri,“ lamentuje Ján Jakubov, starosta Turian. Apeluje na SVP, ale podľa neho sa veci hýbu pomaly. „V súčasnosti je z Domaše odstránených 271 objektov. Z toho 111 odstránili vlastníci a zvyšok SVP. Z 31 ostávajúcich objektov je 27 objektov napojených na elektrickú prípojku. Tu sa bude postupovať v zmysle stavebného zákona,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák, ktorý poukazuje na to, že SVP sa snaží odstraňovať aj odpad po odstránených objektoch.