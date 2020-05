Zarážajúca bezohľadnosť niektorých Slovákov! Spolucestujúca ich poprosila, aby si nasadili rúška: Toto bola reakcia

Poniektorí sa zbavili strachu z koronavírusu a s ním aj rúška. Hrozba nákazy však stále trvá, preto neprestávajte byť ohľaduplní.

Do redakcie Nového Času prichádza stále viac emailov, ktoré upozorňujú na stratu tolerantnosti u niektorých Slovákov. Zlepšujúce sa štatistiky a zmenšujúce sa čísla nákazy síce majú pôsobiť na ľudí povzbudivo, no nemali by zabúdať, že hrozba nákazy stále trvá.

Momentálne máme na Slovensku okolo 365 nakazených, o ktorých sa oficiálne vie. Ako však pred časom informoval premiér, na našom území môže byť 2 500 pozitívnych, ktorí nemajú príznaky, no sú prenášačmi ochorenia. Matovič tiež uviedol, že rúška bude potrebné nosiť dovtedy, kým nebudeme mať viac dní po sebe 0 potvrdených prípadov.

Zatiaľ však povinnosť nosiť rúška pri styku s inými ľuďmi trvá. Rúškom totiž pred potenciálnou nákazou chránime tých okolo seba. Ak chceme byť zdraví my, mali by sme myslieť aj na ostatných. "V prostriedkoch hromadnej dopravy je nosenie rúška stále povinné. Avšak nie všetci to rešpektujú. Dnes ráno cestou do práce som poprosila dvoch spolucestujúcich, aby si nasadili rúška, avšak pani mi odvrkla, vraj či sa mi niečo stane, keď si ich nenasadia. Ani to neurobili. Iná spolucestujúca potvrdila, že bez rúška cestujú pravidelne. Pán mal počas celej cesty rúško na kolene a pani ho držala v ruke. Ak sa na nich vzťahuje výnimka, čakala by som aspoň slušnú odpoveď," uviedla šokujúci prípad naša čitateľka.

"Ľudia si myslia, že tým, že si nenasadia rúško, keď ich o to niekto požiada, stávajú sa z nich hrdinovia. Ide však o opak, dokazujú tým len svoju neohľaduplnosť," upozorňuje ďalší čitateľ.