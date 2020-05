Nekonečný súd v Košiciach: Paškovci zbili ženu, vinu necítia ani po 4 rokoch

Súdna mašinéria stále pokračuje. Trojlístok bratov Paškovcov smutne preslávila nočná potýčka na košickej Hlavnej ulici, ktorá sa odohrala ešte v novembri 2015.

A hoci Branislav (45), Maroš (39) a Martin (42) si vypočuli už tri rozsudky pre prečin výtržníctva a ublíženia na zdraví, ich trest stále nie je definitívny. Novinkou však je, že najstaršiemu z bratov súd výrazne sprísnil trest. Prokurátor a synovci nebohého expredsedu parlamentu Pavla Pašku († 60) sa opäť odvolali.

Ide už o tretí rozsudok okresného súdu v tejto kauze, dvakrát ho zrušil odvolací krajský súd. Oproti predchádzajúcim dvom rozhodnutiam okresný súd uznal, že najstarší z Paškovcov spôsobil mladej žene ťažkú ujmu na zdraví, keď ju kopol do zadnej časti hlavy a krku, a zvýšil mu podmienečný trest zo šiestich mesiacov na dvojročnú podmienku s odkladom na tri roky. U zvyšných dvoch bratov sudca potvrdil predchádzajúce tresty. Najmladší obstál s polročnou podmienkou na obdobie roka a prostrednému vymeral pokutu 500 eur.

Rozhodovanie bolo pre koronavírus za zatvorenými dverami a až rozsudok padol verejne. Poškodenú Zuzanu (26) sprevádzal jej advokát Daniel Lipšic.Zaťažuje ma to, že sa to stále neskončilo. V pracovnom i súkromnom živote. Psychické následky mám stále, chodievam aj k fyzioterapeutovi. Dúfam, že dostanú zaslúžené tresty,“ reagovala mladá žena na dlho sa vlečúci proces, ktorý sa stále nekončí, pretože obžalovaní sa odvolali.

Daniel Lipšic pripomenul, že podvrtnutie krčnej chrbtice je ťažkou ujmou na zdraví a jeho klientku to zásadne obmedzovalo v jej živote. „Jej opakovaný výsluch bol v absolútnej zhode so znaleckým dokazovaním z odvetvia chirurgie a traumatológie. Preto bol jednému z obžalovaných uložený prísnejší trest. To je dobrá správa, no zlou je to, že sa to ťahá veľmi dlho. Tento prípad pritom nebol nijako zvlášť obťažný,“ povedal obhajca poškodenej a dodal: „Prekvapuje ma arogantný postoj obžalovaných, ktorý je asi v zhode s tým, že v čase spáchania skutku ich rodina ovládala Košice. Keď totiž prišla po nich hliadka, vykrikovali, že či vedia, kto oni sú a že ich vyzlečú z uniformy. Toto by sa malo odraziť vo výške trestov, ktoré sú pomerne mierne,“ uzavrel Lipšic. Definitívnu bodku by za celým prípadom mal dať až krajský súd.

K potýčke medzi Paškovcami a štyrmi Košičanmi došlo 22. 11. 2015 okolo 3.30 hod. na košickej Hlavnej ulici. Záznam z kamery ukazuje, ako priateľ ženy odsotil muža a potom sa stal terčom útoku trojice bratov. Nasledovali údery, kopance a liečenie najviac zranenej Zuzany si vyžiadalo ťažkú ujmu na zdraví.