Juraj Bača prišiel kvôli koronavírusu o prácu: Ako vyzerá jeho bežný deň?

Život na opäť rozbieha. Slováci vyrazili za nákupmi, ožili letné terasy, priblížili sme sa k normálu. Veľa dôvodov na optimizmus však stále nemajú herci.

Divadlá ostávajú zatvorené, okolo nakrúcania filmov a seriálov je veľa otáznikov. O tom, ako momentálne funguje, čo ho teší a čo trápi, sme sa rozprávali s Jurajom Bačom (32).

Ľudia, ktorí boli prinútení ostať doma, skĺzli často do stereotypu a rýchlo im uteká čas. Tiež tomu čelíte?

Zo začiatku nie, ale priznám sa, v poslednej dobe mám pocit, že tie dni utekajú rýchlo. No že by som sa flákal, to povedať nemôžem.

Nemáte skrátka výčitky svedomia.

Prvýkrát v živote nemám výčitky svedomia, keď robím niečo iné ako prácu. Mal som s tým v minulosti problém, keď som si išiel sadnúť von s kamarátmi, vždy mi niekde v podvedomí behala myšlienka, že som mohol byť radšej doma, venovať sa spevu, prečítať si knihu kvôli filmu, ktorý idem točiť... Takmer všetko bolo podmienené prácou. Teraz som sa toho úplne zbavil.

Ako máte vyskladané dni?

Ráno mám svoje rutiny, aby som úplne nevyšiel z cviku. Najhoršie, čo sa človeku môže stať, je keď vypadne zo svojho remesla. Preto si po prebudení zacvičím, urobím si spevácke cvičenia, zahrám si na gitare a prípadne si nahlas niečo prečítam. Potom bez nejakého extra plánovania trávim voľný čas. Dal som do poriadku našu rodinnú záhradku, vymaľoval som záhradný domček, podvečer chodím zbierať smeti v lesoch naokolo.