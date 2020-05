Kandráčovci sa nevedia dočkať dcérky: Vybrali jej krásne meno aj perinku s parádnym motívom

Už chýba iba malá princezná! Hudobník Ondrej Kandráč (42) sa s manželkou Erikou (36) už každú chvíľu stanú do tretice rodičmi.

K synovi Ondrejovi (8) a dcérke Emke (6) pribudne sestrička Mária. Manželia už pre svoju malú princeznú vybrali nielen meno, ale aj potrebnú bábätkovskú výbavičku. Čo všetko si už stihli zadovážiť?Hudobník a hviezda jojkárskej relácie Všetko, čo mám rád Ondrej Kandráč sa už onedlho bude tešiť z druhej dcérky.

Ako pred pár dňami prezradil televízii JOJ, dievčatku s manželkou už vybrali aj meno Mária. Manželia zobrali prípravu na príchod nového člena rodiny naozaj vážne a stihli už aj „povymetať“ obchody s detskou výbavičkou.

„Toľko fantastických vecičiek, kočiarov, pomôcok... človek nevie, kam sa pozrieť... Aj keď máme už dve ratolesti doma, tak je to pre mňa niečo, ako keď sa dieťa dostane prvýkrát do hračkárstva. Veľmi, veľmi sa už tešíme na to všetko, čo nás čaká... na náš nový príbeh,“ napísala na sociálnej sieti budúca mamička, ktorá s manželom navštívila predajňu kočíkov a vybrali aj perinku s folklórnym motívom. Erika Kandráčová si vychutnáva nielen sladké očakávanie, ale aj aktuálnu zmrzlinovú sezónu a ako priznala, je momentálne závislá od sladkého.