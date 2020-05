Motorkári Rudolf a Roman obkreslili hranice krajiny: Prekvapí vás, koľko im trvala cesta okolo Slovenska

Dali si náročný cieľ, no bez problémov to zvládli.

Motorkári Rudolf Kaštan (36) z Klenovca a Roman Šteffek (38) z Banskej Štiavnice sa rozhodli prejsť čo najbližšie okolo hraníc Slovenska. Bez spánku a dlhšej zastávky zvládli 1 683 kilometrov za 28 hodín a 45 minút. Čo všetko ich na ceste potrápilo a aké si odnášajú zážitky?

Kamaráti Rudo (36) a Roman (38) mali naplánovaný výlet na motorkách v zahraničí, no keďže prišla pandémia, dali sa na cestovanie po Slovensku. „Zistili sme, že jeden motorkár prešiel v roku 2015 okolo celých našich hraníc a tak sme sa rozhodli, že vyskúšame, či to zvládneme aj my,“ opisuje začiatky Rudolf. Z Banskej Štiavnice vyrazila dvojica po piatej ráno do Šiah a odtiaľ išli po hraniciach na severozápad.

Osem vrstiev oblečenia

„Pôvodne sme mali ísť viacerí, ale odradila ich zima, alebo ich nepustili manželky. Počasie bolo ozaj chladné. Začínali sme pri troch stupňoch a 1 000 km sme prešli pod 5 °C,“ vysvetľuje Kaštan. Okolo Vysokých Tatier mali dokonca len 0,5 °C a na sebe osem vrstiev oblečenia. Najviac zážitkov majú z východu. V Ondavke museli ísť večer o 23.00 po nespevnenej ceste a už len čakali, kde na nich vybehne medveď.

„Potom sme prišli na most, ktorý bol v rekonštrukcii, no nechceli sme to obchádzať nazad 25 km a tak sme len dúfali, že nás udrží a, našťastie, dobre to dopadlo,“ smeje sa Klenovčan. Na prekvapenie únava kamarátov vôbec nezmohla. „Naschvál som predtým istý čas nepil kávu a zobral som si ju len na cestu. Spať som zasa chodil neskoro a skoro som vstával. Bál som sa pred cestou, že to bude náročné, ale napokon sme to obaja dobre zvládli,“ dopĺňa spokojne Rudo. Ten si dal výlet ako darček, keďže ho ukončili v deň jeho narodenín.