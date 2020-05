Kauza načierno vykonávaných plastických operácií v košickej UNLP: Obvinenie voči lekárom zrušili

Obvinenie voči primárovi Róbertovi Sabovčíkovi a plastickému chirurgovi Olegovi Turkinovi, ktorí figurovali v kauze plastických operácií Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, bolo zrušené.

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Potvrdila to aj hovorkyňa Krajskej prokuratúry Košice Jarmila Janová. Ako uviedla, rozhodol o tom prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II, podľa ktorého bolo vznesené obvinenie predčasné, nejasné a nedôvodné. Týždenník Trend v januári 2018 informoval, že v štátnej košickej nemocnici „načierno“ vykonávajú plastické operácie prevažne zahraničným klientom, ktorých bez zmluvy sprostredkúvala súkromná agentúra. Podľa vyšetrovateľa tým nemocnici vznikla škoda 215-tisíc eur.

Ako pre SITA uviedol hovorca Slivka, prokurátor vyhovel sťažnostiam obvinených a ich obhajcov proti uzneseniu o vznesení obvinenia a uznesením z januára tohto roku obvinenie zrušil. „V súčasnosti vo veci vyšetrovateľ postupuje podľa pokynov prokurátora,“ dodal Slivka.

Podľa hovorkyne košickej krajskej prokuratúry Janovej bolo dôvodom jeho rozhodnutia to, že považoval vznesené obvinenie za predčasné, nejasné a nedôvodné. „Okrem skutočnosti, že pred jeho vydaním nebol vypočutý splnomocnený zástupca poškodeného, neboli vykonané ani výsluchy minimálne slovenských pacientov, nebola zabezpečená zdravotná dokumentácia (operačné záznamy) a dokumentácia z komplexného nemocničného informačného systému u jednotlivých pacientov,“ dodala.

Najpodstatnejším dôvodom však podľa Janovej bolo, že vyčíslenie spôsobenej škody bolo predložené len poškodenou stranou, čo pre potreby trestného konania nie je postačujúce. „Vzhľadom k tomu, že nebola objektivizovaná výška spôsobenej škody, čo má v tomto prípade významný vplyv na stanovenie právnej kvalifikácie skutkovej podstaty trestného činu podvodu, prokurátor okrem iného uložil vyšetrovateľovi pribrať do konania znalca z príslušného odboru a odvetvia na objektivizáciu celkovej spôsobenej škody,“ doplnila hovorkyňa košickej prokuratúry.

Obvinenie voči primárovi kliniky Róbertovi Sabovčíkovi, na ktorej sa operácie vykonávali a plastickému chirurgovi Olegovi Turkinovi, ktorý ich vykonával, vzniesol vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v septembri minulého roka. Ako v tom čase informovala polícia, obvinení boli z obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného vo forme spolupáchateľstva. „Zamestnanci nemocnice MUDr. R. S. a MUDr. O. T. na pracovisku plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie mali v rokoch 2016 a 2017 vykonať viaceré rôzne výkony estetickej chirurgie s pacientmi prevažne z cudziny. Reálne uskutočnené výkony však podľa zistení polície neboli dôsledne zaznamenané v zdravotnej dokumentácii alebo v nej boli uvedené fiktívne diagnózy,“ uviedol Slivka s tým, že nemocnici takto mala vzniknúť škoda 215-tisíc eur.

Na biznis v košickej univerzitnej nemocnici upozornil týždenník Trend v januári 2018. Zistil, že operácie pacientkam zo zahraničia dohadzovala súkromná agentúra New Look Holiday, ktorá s nemocnicou nemala uzatvorenú žiadnu zmluvu. Zahraničné klientky neplatili za výkon v pokladni, ako je to zvykom, ale na plastickej klinike počas konzultácie s lekárom. Okrem toho platby za operácie sprostredkované agentúrou boli vyššie než oficiálne ceny uvedené v cenníku nemocnice. Pár hodín po zverejnení týchto informácií vedenie nemocnice odvolalo primára kliniky. Zrušená bola tiež samotná klinika a prípad prešetrovalo aj ministerstvo zdravotníctva. Pár mesiacov po odhalení prípadu dvojica lekárov z nemocnice odišla.