Kráska je vernou kópiou Jennifer Lopez: Stačí jeden pohľad a tá podoba vám hneď udrie do očí

Hovorí sa, že všetci máme niekde vo svete svojho dvojníka. Krásnu Američanku si všetci pletú so slávnou herečkou a speváčkou Jennifer Lopez.

Fotky Janice Garay sa stali virálne ešte v roku 2017. "Bola to len obyčajná selfie, ktorú som spravila vo svojej kúpeľni. Ľudia si mysleli, že je to Jennifer Lopez a písali mi, či som J-Lo. Nie ... Ja som Jay z Houstonu!" cituje kulturistku portál ABC. Dnes sleduje Jay na Instagrame už 230 000 užívateľov a táto popularita ju nesmierne teší.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Do tváre sú si obe ženy veľmi podobné, no majú úplne rozdielne postavy. Niet sa čomu čudovať, Jay sa venuje kulturistike a nevynecháva ani rôzne súťaže. Mnoho času trávi v posilňovni, kde jej robí spoločnosť aj dcérka Amerie. "Ako matka si myslím, že je dôležité hovoriť s deťmi o cvičení. Je to návyk, ktorý by si mali osvojiť, čo najskôr," napísala na sociálnej sieti.

Jay je iná, ako mnoho kulturistiek. Nezverejňuje na Instagrame mnoho záberov z tréningu. Namiesto toho motivuje svojich sledovateľov, aby sa zapájali do 30-dňových výziev a neskôr zverejňuje ich úspechy.

Ešte v roku 2017 navrhla Jay speváčke, aby sa spolu stretli a odfotili, no jej sen sa zatiaľ nesplnil. Ktovie, možno sa už čoskoro pochváli ich spoločnou fotkou.