Záchrana dreviny vyvolala konflikt starostky a poslanca: Jediný strom zmenil plán developerov

To tu ešte nebolo! Jediný strom vyvolal obavy obyvateľov, ale aj konflikt starostky a poslanca Starého Mesta.

Gledíčia trojtŕňová mala byť vyrúbaná v súvislosti s výstavbou rezidencie Gleditsia Residence na Vlčkovej ulici 10. Susedia možnému výrubu 150 rokov starého stromu chceli zabrániť, a preto vznikla petícia na jeho záchranu. Trvalo to takmer dva mesiace a mohlo byť neskoro!

Susedia, ktorí majú k tomuto stromu vzťah, sa ešte 8. marca obrátili na vedúcu odboru životného prostredia v Starom Meste. Dozvedeli sa, že rozhodnutie na výrub gledíčie trojtŕňovej nebolo vydané. Obyvatelia aj napriek tomu mali podozrenie, že strom vyrúbu. Pre istotu spísali petíciu a napísali aj starostke Starého Mesta Zuzane Aufrichtovej. „Žiadali ma o pomoc, a preto som 20. a opakovane 29. apríla napísal pani vedúcej, čo bude so stromom,“ prezradil poslanec Starého Mesta Matej Vagač a pokračoval.

„Odpovedala mi, že na tom pracuje a odpovie najneskôr 4. mája,“ dodal Vagač, ktorému sa tento termín zdal pridlhý.doplnil. Po stretnutí so starostkou kontaktoval aj investora Gleditsia Residence. „Po tom, ako videli obrovskú snahu občanov zachrániť vzácny strom, ustúpili od výrubu,“ vraví poslanec. Požiadal ich, aby drevinu odborne prezrel arborista, keďže na pozemku už prebehli búracie práce. „Dodnes nedali vedieť, či strom videl a či zachránená gledíčia ostane zdravá,“ dodal Vagač.

Cirkus na zastupiteľstve

„O fakte, že časť obyvateľov nesúhlasí s plánovaným výrubom, sa vedenie mestskej časti dozvedelo zo statusu miestneho poslanca,“ prezradila starostka. Ako uvidela, výrubové konanie sa konalo v súlade so zákonom. Účastníci a verejnosť mali možnosť vstúpiť doňho s pripomienkami. Podľa nej sa do konania zapojilo len OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, ktoré nevznieslo pripomienky.

„Neexistoval žiaden zákonný dôvod, prečo výrub nepovoliť. Tým viac ma prekvapilo konanie pána poslanca, ktorý sa nezapojil do výrubového konania v čase zákonnej lehoty. Pripúšťam, nemusel ho zachytiť, no mal 14 rokov na to, aby inicioval opätovné zapísanie tejto gledíčie do zoznamu chránených stromov,“ vyjadrila sa Aufrichtová.

Vzhľadom na to, že podľa nej bolo na sociálnych sieťach poškodzované meno úradu aj stavebníka, stretla sa s ním.uzavrela starostka.

Developer: Strom nebude vyrúbaný

„Náš projekt pripravujeme tak, aby sme v čo najväčšej miere zachovali pôvodnú výsadbu na pozemku. Vyhlasujeme, že strom gledíčia trojtŕňová na našom pozemku nebude vyrúbaný. Na záchranu dokonca zriadime špeciálny fond. Veríme, že všetci, ktorí vystúpili proti jeho výrubu, sa rovnako vehementne pridajú a fond podporia,“ uviedol v stanovisku developer Gleditsia Residence.