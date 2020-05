Hormonálnu antikoncepciu berie o polovicu Češiek menej ako v roku 2007: Z čoho majú obavy

Spotreba hormonálnej antikoncepcie klesla v Česku od roku 2007 takmer na polovicu.

V minulom roku jej bolo do lekární dodaných 1,9 milióna balení. Vyplýva to z informácií Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Podľa gynekológa Tomáša Faita, ktorý je odborným garantom Fóra antikoncepcie, je niekoľko možných teórií, prečo tomu tak je. Niektoré ženy sa boja rizika vzniku krvných zrazenín čiže trombóz, súvisieť to môže aj s tým, že užívanie hormónov pre ženy prestalo byť "trendy", povedal ČTK. Predaj prvej hormonálnej antikoncepcie, tablety Enovid, začal pred 60 rokmi.



"V prieskume Fóra antikoncepcie, boli z dôvodov, prečo ženy neužívajú hormonálnu antikoncepciu, najčastejšie uvádzané práve strach z tromboembolizmu a potom obavy z priberania na hmotnosti," uviedol Fait. Viac ako štvrtina žien prieskumu podľa neho uviedla, že nemá konkrétny dôvod. Pätina žien podľa prieskumu fóra nepoužíva pri sexe žiadnu ochranu.



Vrchol v užívaní a dodávkach na trh dosiahla Česká republika zrejme v roku 2007, kedy bolo na trh dodaných 3,49 milióna balení hormonálnej antikoncepcie za zhruba 1,16 miliardy korún. V tomto roku antikoncepciu užívalo 1,38 milióna žien, pri prepočte na ženy vo veku od 15 do 49 rokov, čo sa považuje za plodný vek, to bolo 547 žien z 1000. Väčšina žien dávala prednosť klasickej antikoncepcii (1,22 milióna žien) pred vnútromaternicovým telieskom či inými vnútromaternicovými prostriedkami (165.532 žien).



Od tej doby sa dodávky aj počty žien znižovali. V roku 2019 bolo na trh dodaných 1,91 milióna balení. Ich hodnota bez DPH a obchodné prirážky predstavovali predvlani 792 milióna korún, čo je najmenej od roku 2004. Podľa minuloročného prieskumu používalo antikoncepciu predpísanú lekárom 49 percent žien medzi 18 a 24 rokmi.



"Ľahko narastá počet užívateliek vnútromaternicových teliesok," uviedol Fait. Viac sa predáva aj núdzová antikoncepcia, ktorú možno použiť po nechránenom styku. V ČR je táto metóda dostupná od roku 2000, do roku 2015 bola viazaná na overenie veku v lekárni. V minulom prieskume priznala jej použitie asi štvrtina respondentiek. Užívanie antikoncepcie má svojich odporcov a zástancov aj medzi odborníkmi. Niektorí lekári vystupujú proti tomu, aby sa antikoncepcia predpisovala mladistvým, a dávajú dlhodobé užívanie antikoncepcie do súvislosti s neskoršími problémami s plodnosťou. Iní lekári tieto tvrdenia odmietajú.