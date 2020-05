Maradona pomáha v rodnej krajine: Krásne gesto pre najchudobnejších

Legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona (59) sa zapojil do boja s koronavírusom, keď venoval do aukcie repliku podpísaného dresu z víťazných majstrovstiev sveta v roku 1986 v Mexiku.

"Zvládneme to," napísal na dres. Výťažok z aukcie pôjde na pomoc vývarovni v chudobnej štvrti Buenos Aires, ktorá pomáha veľkému množstvu ľudí v núdzi. "Diego si ani nevie predstaviť, čo pre nás urobil, je to neoceniteľné. Budem mu až do smrti vďačná," uviedla obyvateľka štvrte Marta Gutierrezová. Informovala o tom agentúra SID.

Argentína bojuje okrem koronakrízy aj s veľkou hospodárskou krízou. V krajine evidovali v nedeľu o 12.00 SELČ viac ako 5700 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 300 osôb. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených vyše 4,1 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 280.000 osôb.