Matovič okomentoval počet testovaných na koronavírus a škandál je na svete: Pán premiér, ako ste to mysleli?

Čudná zhoda náhod! Premiér Igor Matovič si v nedeľu neodpustil zmienku na počet testovaných na koronavírus.

Igor Matovič je známy tým, že rád komentuje dianie v politike, ale aj na Slovensku. Niekedy to však hraničí so škandálom! To dokazuje aj nedeľný status premiéra o počte testovaných na koronavírus.

napísal Matovič na facebooku. Premiér jasne narážal na šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu. Ten práve čelí súdu za to, že sociálne slabším rodinám odovzdal šek v hodnote 1488 eur.